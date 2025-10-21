為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    祝賀當選日本首相 林佳龍：高市早苗向來堅定挺台

    2025/10/21 14:27 記者黃靖媗／台北報導
    高市早苗今日正式當選日本首位女首相。（路透）

    高市早苗正式當選日本首位女首相。外交部長林佳龍今（21）日表示，對高市早苗表達誠摯祝賀，並已指示我國駐日本代表處代表政府向新任首相及全體閣員致贈賀電；林佳龍也指出，高市早苗向來堅定挺台，我國期盼今後與高市早苗帶領的新政府進一步合作。

    日本今日召開臨時國會舉行首相選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉成為第104任首相，之後將成立新內閣。

    林佳龍表示，台灣與日本不僅共享民主、自由、人權及法治等核心價值，長年以來雙邊互動緊密熱絡，在價值外交、同盟外交及經貿外交等各項領域合作成果豐碩。

    林佳龍指出，高市早苗是日本首位女性首相，深具遠見與魄力，向來堅定挺台，其內閣閣員多數與我國關係密切，曾多次組團訪台就台日共同關切議題與我國各界進行廣泛深入的交流，有助深化台日友好交流合作。

    林佳龍表示，我國期盼今後在台日關係既有堅實基礎上，與高市早苗所帶領的新政府進一步合作，在雙方共同關切重視的各項領域持續推動互惠互利的「全面夥伴關係」，攜手為印太區域的和平、穩定與繁榮做出更多貢獻。

