    首頁 > 政治

    賴總統祝賀高市早苗當選日本首相 盼共促區域和平

    2025/10/21 14:18 記者陳昀／台北報導
    高市早苗與台灣關係密切，今年4月曾訪台與總統賴清德會談。（資料照，總統府提供）

    高市早苗與台灣關係密切，今年4月曾訪台與總統賴清德會談。（資料照，總統府提供）

    日本臨時國會今開議投票，自民黨總裁高市早苗獲得國會指名成為日本首位女首相。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表我政府與國人，對高市早苗首相表達誠摯祝賀，亦祝福高市首相所領導的日本新政府，順利推動各項國政，國家發展昌盛，並期盼台日關係持續友好深化，共同為增進兩國人民福祉努力。

    郭雅慧表示，台灣與日本往來交流密切、友誼真誠堅定，兩國人民長年建立起可貴的互助情誼。面對全球疫情挑戰時，台日相互扶持、彼此幫忙，攜手克服疫情的困難；今年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害之際，除了日本政府熱心提供投入式水位觀測機器之外，日本人民也慷慨解囊，甚至到災區現場擔任「鏟子超人」，以具體行動關懷花蓮災情，幫助台灣人民共度難關，充分展現國際民主夥伴間的真摯良善，彰顯台日間如同家人一般的珍貴情誼。

    郭雅慧指出，我國與日本是共享價值的堅實夥伴，高市首相更是台灣堅定的友人，期盼未來台日雙方在經濟貿易、科技合作、災害防治、安全保障等各領域，持續深化交流合作、強化區域夥伴關係，進一步推動台日關係新里程碑，增進雙邊人民福祉，共同維護印太地區的安全穩定與繁榮發展。

    郭雅慧表示，總統並感謝甫卸任的石破茂前首相，任內對我國的堅定支持，並持續在國際上透過雙邊或多邊聯合聲明形式，強調反對任何以武力或脅迫方式單方面改變現狀的企圖，以具體行動展現對台海和平穩定，以及對台灣參與國際事務的堅定支持，讓台灣人民備受感動，總統再次表達由衷感謝，並期盼未來台日情誼持續深化，共同為區域和平繁榮與穩定貢獻心力。

