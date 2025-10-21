湖西鄉民代表會定期會 攜手推動宜居湖西願景

湖西鄉長陳振中出席湖西鄉代會定期大會，進行施政報告。（湖西鄉公所提供）

澎湖縣湖西鄉民代表會自10月20日至31日召開第22屆第6次定期會，為期12天的會期，涵蓋施政報告、基層考察、鄉政總質詢及明年度總預算案審議等重要議程，展現民意機關對鄉政發展的高度關注與監督精神，鄉長陳振中率湖西鄉公所各科室主管列席，並進行施政報告。

此次定期會於10月20日舉行預備會議，確認議程安排與出席事宜；21日舉行開幕典禮，隨即由鄉長陳振中進行施政報告，並說明前次會議決議案之執行情形，正式展開各項議程。鄉長率領各課室主管列席，各課室主管亦進行業務報告，展現行政團隊對代表會監督機制的尊重與配合。

會期期間，代表會將安排基層考察行程，深入鄉內各村里，傾聽民意、了解地方需求；並將進行鄉政總質詢，針對施政成果與未來規劃提出具體建言，強化行政透明度與政策回應力。

另外，此次會議重點之一為審議湖西鄉115年度總預算案。代表會將秉持審慎原則，審視各項預算編列是否符合鄉政發展方向與民眾福祉，確保資源分配合理、施政效益最大化。

湖西鄉長陳振中表示，期盼藉由此次定期會，凝聚行政與民意力量，攜手推動鄉政進步，共同實現宜居湖西的願景。

湖西鄉代表會召開定期大會，審議明年鄉公所預算案。（湖西鄉公所提供）

