北市音圖預算追加43.3億仍流標 議員批柯文哲剛愎鑄大錯

台北市立圖書新總館與台北音樂廳（簡稱音圖）工程歷經多年流標，今年追加預算至114億餘元，不過追加預算後首度招標仍舊於9月30日流標，明日（22日）將是追加後第二度招標。台北市文化局長蔡詩萍表示，明日應能順利決標。議員批評，此案因前市長柯文哲剛愎、不專業鑄下大錯，文化局檢討報告要寫清楚。

市議會今年針對音圖經費通過修正預算，從71.6億元增加至114.9億元，附帶決議是要求市府提出相關決策歷程咎責報告，文化局今至市議會教育委員會進行工作報告，並針對音圖過去決策歷程進行檢討報告。

報告中指出，本案原本採取統包工程，2021年4度招標均流標，物價持續上漲，缺工缺料情形短期內無法改善，統包投標工程風險高，大型的優質廠商也持觀望態度，2021年決議拆標辦理，設計標2022年決標。

工程基本設計於2023年核定，2024年2度招標均流標，經公開徵求與訪商後評估需調整追加總工程經費43億2643萬元，總工程經費來到114億9千萬元，今年6月30日審議通過。蔡詩萍今報告指出，因上次已有一家廠商投標，明天第二次開標只要有一家廠商就能做，基本上狀況滿樂觀。

國民黨議員秦慧珠說，前市長柯文哲決策將傳統標變成統包，再拆標，這都是導致工程延宕鑄下大錯的原因，這再報告當中都沒有描述，不夠周延，應該退回重寫；此外，這筆預算當初沒有爭取政策性預算支持，讓她非常訝異，這件案子被柯文哲的剛愎跟不專業耽誤。

民進黨議員王閔生指出，報告內有提到，因「研判可能獲得市議會支持」就沒提政策性預算，這也應該咎責到底是誰做出的判斷，當時文化局政策有許多決議過程也讓人感到很奇怪，檢討要檢討實質內容，不要在文字上打馬虎。

國民黨議員曾獻瑩也說，應提出具體鼓勵方案與協助廠商深入了解招標需求的方法，並進一步加強招商力度，確保未來能有多家優質廠商競標，保障工程品質與公共利益。

民眾黨議員陳宥丞提醒，大巨蛋殷鑑不遠，當初就是因為延宕多年，復工後與現代實際需求有落差，家電用品差一年的功能也差很多，希望市府要注意符合實際需求。蔡詩萍回應，府級有指示不要減項發包，會按照預期來做。

教育委員會第一召集人張斯綱裁示，音圖檢討報告案退回，請文化局修正後再送議會。

