    祝賀高市早苗當選日本首相 郭國文：台日關係迎接自維連立新時代

    2025/10/21 13:34 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委郭國文表示，台日關係迎接自維連立新時代，對台灣而言，必須積極與日本多元政黨互動，廣結善緣才能讓台日夥伴情誼走得更長遠。（郭國文辦公室提供）

    日本眾議院今天舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗獲得多數支持，成為日本第104任首相。民進黨立委郭國文發文表達祝賀，並表示，台日關係迎接自維連立新時代，對台灣而言，必須積極與日本多元政黨互動，廣結善緣才能讓台日夥伴情誼走得更長遠。

    郭國文表示，高市從總裁走到總理的過程中，打破政壇天花板，也讓自公連立26年合作模式畫下句點，自民黨選擇與日本維新會簽署聯合執政協議換取支持，意味著政策重心與執政風格都將與過去不同。

    郭國文指出，這次「自維連立」標誌日本政黨合作從單純的數字補位，走向以政策理念為核心，維新會與自民黨在國家定位與制度改革上有高度共識，新政府在國安、憲政議題上將以強化國安為焦點，積極推動反間諜法、成立對外情報機構、修改安保三文書等防衛文件。

    郭國文續指出，在經濟安保方面，高市主打強化半導體與AI發展，這對台灣而言既是機會，也是挑戰，機會在於台日夥伴關係將更緊密，挑戰則來自區域局勢與政策節奏的變化。

    郭國文認為，日本邁入政治史新頁，對台灣而言，必須積極與日本多元政黨互動，唯有理解日本政治變化背後的新平衡與新可能，廣結善緣才能讓台日夥伴情誼走得更長遠。

