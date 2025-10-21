破除雙橡園升旗禁令？美參議員推法案允我官員在美展示國旗

美國共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz），再度提出友台法案，盼解除禁止台灣官員在美展示國旗等主權象徵的禁令。（路透資料照）

美國重量級共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）20日再度提出《台灣主權象徵法案》（Taiwan Symbols of Sovereignty Act），目標是推翻歐巴馬政府時期訂立的一項行政禁令，該禁令禁止台灣官員與軍人在訪美期間，於官方場合展示中華民國國旗、軍徽等主權象徵。

根據美國《國家評論》（National Review）取得的法案文本，該法案將指示美國國務院與國防部，允許中華民國（台灣）的政府代表與軍方人員，為官方目的展示象徵主權的標誌，例如國旗及軍事單位的徽章。

請繼續往下閱讀...

法案中定義的「官方目的」範圍廣泛，包括允許台灣軍人在與美軍進行聯合訓練或活動時穿著正式制服，也適用於雙方政府主辦的典禮或活動。此外，法案更尋求解除美國國務院與國防部不得在其官方社群媒體上，分享含有台灣主權象徵照片或貼文的限制。

克魯茲痛批舊規 討好中共損及盟友

克魯茲發表聲明痛批，這項禁令是歐巴馬政府為安撫、討好中國共產黨而設。他表示：「中國共產黨致力於侵蝕台灣的全球地位，美國也應同等地致力於強化它。」他指出，歐巴馬政府實施這些禁令時，對美國國家安全造成了巨大損害。

克魯茲強調，這項親台政策曾在川普第一任政府期間被成功推翻，卻在拜登上任後又被恢復，再次損害了美國與盟友的安全。他表示，廢除這些禁令已獲得國會廣泛、明確的跨黨派支持，並呼籲參議院同事共同推動法案通過。

禁令源於2015年 雙橡園升旗事件

這項內部行政禁令的源頭，可追溯至2015年1月。當時台灣駐美代表處在華府的雙橡園（Twin Oaks）舉行元旦升旗典禮，是中華民國國旗在睽違36年後，首次於華府正式升起。此舉雖振奮台灣人心，卻引發歐巴馬政府的高度不滿，擔心此舉過度刺激北京，隨後便訂下了這項內部行政指導原則，嚴格限制台灣主權象徵在美官方場合的出現。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法