為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    公督盟揭「5藍委」上會期提案掛蛋！僅黃仁、陳永康給正面回應

    2025/10/21 14:00 記者林哲遠、劉宛琳／台北報導
    公督盟今召開立委評鑑記者會。（公督盟提供）

    公督盟今召開立委評鑑記者會。（公督盟提供）

    藍白日前將第十一屆第三會期延會到8月31日，創史上最長會期紀錄。公督盟今召開立委評鑑記者會痛批立院淪為「假開會、真怠惰」並點名謝龍介、林沛祥、陳永康、丁學忠、黃仁等5藍委在六個月開會期間連一筆提案都未提出。對此，僅黃仁、陳永康向本報透露本會期預計提出的法案。

    公督盟表示，在本會期卻有5位立委，在開會6個月的情況下，連一筆提案都未提出，分別是謝龍介、林沛祥、陳永康、丁學忠，和黃仁，其中特別是國民黨籍林沛祥、謝龍介在本會期主提案掛零，但共同提案卻分別高達202、104筆，如此的搭便車（free rider）現象更是前所未見，恐讓政治責任難以釐清，讓原先共同提案的美意淪為政治人物偷懶的藉口。

    黃仁回應，上個會期他有與國民黨立委鄭天財共同連署、提案「原民法」等。他個人的提案目前來說，他有幾個方案比較重要的之後會再來提。他也強調，在本會期，他會提出攸關教育、原住民族群相關的民生法案。

    陳永康辦公室則說，陳永康委員就陸海空軍軍官士官服役第26、46條條文修正版本，日前已送請國民黨黨團，後續將在研議後送出；國民黨立委林沛祥表示不回應。

    另，丁學忠辦公室表示「沒有意見」；謝龍介辦公室則稱，謝正在行程上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播