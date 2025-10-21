公督盟揭「5藍委」上會期提案掛蛋！僅黃仁、陳永康給正面回應

公督盟今召開立委評鑑記者會。（公督盟提供）

藍白日前將第十一屆第三會期延會到8月31日，創史上最長會期紀錄。公督盟今召開立委評鑑記者會痛批立院淪為「假開會、真怠惰」並點名謝龍介、林沛祥、陳永康、丁學忠、黃仁等5藍委在六個月開會期間連一筆提案都未提出。對此，僅黃仁、陳永康向本報透露本會期預計提出的法案。

公督盟表示，在本會期卻有5位立委，在開會6個月的情況下，連一筆提案都未提出，分別是謝龍介、林沛祥、陳永康、丁學忠，和黃仁，其中特別是國民黨籍林沛祥、謝龍介在本會期主提案掛零，但共同提案卻分別高達202、104筆，如此的搭便車（free rider）現象更是前所未見，恐讓政治責任難以釐清，讓原先共同提案的美意淪為政治人物偷懶的藉口。

黃仁回應，上個會期他有與國民黨立委鄭天財共同連署、提案「原民法」等。他個人的提案目前來說，他有幾個方案比較重要的之後會再來提。他也強調，在本會期，他會提出攸關教育、原住民族群相關的民生法案。

陳永康辦公室則說，陳永康委員就陸海空軍軍官士官服役第26、46條條文修正版本，日前已送請國民黨黨團，後續將在研議後送出；國民黨立委林沛祥表示不回應。

另，丁學忠辦公室表示「沒有意見」；謝龍介辦公室則稱，謝正在行程上。

