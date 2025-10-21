批黃國昌又「問a答b」 陳培瑜：365天24小時都住在黑箱

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（記者謝君臨翻攝）

民眾黨主席黃國昌近日深陷「養狗仔」、「駭客攻擊」等風波，《鏡週刊》今再度爆料，指支付「狗仔」薪資的凱思國際金主正是黃的妻妹高翬，而國民黨前立委陳建平、智邦科技創辦人黃安捷分別投資近千萬，受訪卻反問「黃安捷是民進黨大老，難道也是港資、中資」？對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜批評，黃國昌又使出「問a答b」的一慣伎倆，他現在1年365天、1天24小時都住在黑箱。

黃國昌上午冒雨現身台北地方法院旁聽「京華城案」，針對週刊爆料，黃受訪時痛批內容子虛烏有，更諷刺週刊預告的所謂「本週大菜」，端出來的卻是「一盆餿水」，並喊話要求道歉更正，否則將採取法律行動。

對此，陳培瑜大酸，「他要提告我們尊重他，請他趕快提告。」並批評黃國昌至今仍不願正面回答問題，使出問a答b一貫技倆，真的不知道黃還可以再用到什麼時候。而且事涉其家人，黃真的必須要對家人負責，「他可以不管『小草』、不管支持者，但是我認為他的家人其實也需要他一起說清楚。」

陳培瑜指出，至於黃國昌有沒有做這件事情，或者是週刊今天已經把相關金流都畫出圖來，相關人士應該要一併說清楚，如果黃國昌只會用提告創造另外一個話題，其實台灣人真的已經看膩了。

至於週刊報導點名投資人黃安捷、陳建平與黃國昌關係密切，黃國昌卻說，黃安捷是綠營大佬，週刊怎麼一夕把中資、港資變成本土？陳培瑜則說，黃國昌不願意面對自己的問題時，通常會拿別的事情來當遮羞布。「我想他再次提到民進黨大佬其實是一樣的意思喔。」

陳培瑜表示，黃國昌真的希望他的支持者，或是無法看懂這一團疑雲的選民們以為，他真的沒有做錯事，他才是最大的揭弊者，「但我要說，他自己現在才是最大弊案的製造者，他以前罵人家是黑箱，他現在1年365天、1天24小時都住在黑箱裡面。」

