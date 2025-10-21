為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批黃國昌又「問a答b」 陳培瑜：365天24小時都住在黑箱

    2025/10/21 13:22 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團書記長陳培瑜。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團書記長陳培瑜。（記者謝君臨翻攝）

    民眾黨主席黃國昌近日深陷「養狗仔」、「駭客攻擊」等風波，《鏡週刊》今再度爆料，指支付「狗仔」薪資的凱思國際金主正是黃的妻妹高翬，而國民黨前立委陳建平、智邦科技創辦人黃安捷分別投資近千萬，受訪卻反問「黃安捷是民進黨大老，難道也是港資、中資」？對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜批評，黃國昌又使出「問a答b」的一慣伎倆，他現在1年365天、1天24小時都住在黑箱。

    黃國昌上午冒雨現身台北地方法院旁聽「京華城案」，針對週刊爆料，黃受訪時痛批內容子虛烏有，更諷刺週刊預告的所謂「本週大菜」，端出來的卻是「一盆餿水」，並喊話要求道歉更正，否則將採取法律行動。

    對此，陳培瑜大酸，「他要提告我們尊重他，請他趕快提告。」並批評黃國昌至今仍不願正面回答問題，使出問a答b一貫技倆，真的不知道黃還可以再用到什麼時候。而且事涉其家人，黃真的必須要對家人負責，「他可以不管『小草』、不管支持者，但是我認為他的家人其實也需要他一起說清楚。」

    陳培瑜指出，至於黃國昌有沒有做這件事情，或者是週刊今天已經把相關金流都畫出圖來，相關人士應該要一併說清楚，如果黃國昌只會用提告創造另外一個話題，其實台灣人真的已經看膩了。

    至於週刊報導點名投資人黃安捷、陳建平與黃國昌關係密切，黃國昌卻說，黃安捷是綠營大佬，週刊怎麼一夕把中資、港資變成本土？陳培瑜則說，黃國昌不願意面對自己的問題時，通常會拿別的事情來當遮羞布。「我想他再次提到民進黨大佬其實是一樣的意思喔。」

    陳培瑜表示，黃國昌真的希望他的支持者，或是無法看懂這一團疑雲的選民們以為，他真的沒有做錯事，他才是最大的揭弊者，「但我要說，他自己現在才是最大弊案的製造者，他以前罵人家是黑箱，他現在1年365天、1天24小時都住在黑箱裡面。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播