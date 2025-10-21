竹市府在預算編列遭質疑 時力議會黨團：短視近利

時代力量新竹市議會黨團召開記者會，質疑市府在預算編列上短視近利。（時力黨團提供）

新竹市明年度歲入增 170 億，扣除還債、賸餘外，歲出比今年多 140 億元，其中普發現金及各項福利補助增加合計就占 38.6 億，比例高達 27.5%。時代力量新竹市議會黨團今召開記者會，質疑市府在預算編列上短視近利、缺乏亮點建設，訴求應提出更具體的城市治理願景，才能讓市民幸福感永續長存。

新竹市議員林彥甫表示，竹市明年度預算歲入增加 170 億，市民期待市府能透過公共建設實質改善生活品質。然而，從目前市府編列的預算來看，現金及福利補助增加、還債就占約 74 億元，行政辦公及校舍建築合計也 23 億，再扣掉歲計賸餘 6 億多、準備金/預備金 2.5 億，等於 170 億增加的預算當中，僅剩下約 65 億是用在公共建設及服務上，佔比不到 4 成；雖然市府有納入打通巷弄、道路徵收、路口改善等交通基礎建設，但顯然還有許多公共建設未被納入，整體也缺乏明確施政藍圖。

林彥甫說明，因市府缺乏願景規劃，讓明年度預算的亮點剩下普發 5 千消費金，含行政費、手續費合計要花 23.75 億。市府一再宣稱是為因應美國關稅衝擊，要促進消費市場內外需求，不過林彥甫認為竹市佔比最高的高科技業也沒有衰退跡象，甚至股市今年也創新高，根本不構成普發現金的理由。

時代力量黨團主張這 23 億多，應該用在更具長遠性的公共建設，像是電纜地下化、高架橋下閒置空間活化、增設運動中心，或是果菜市場遷建、蓋新行政大樓等大型建設的保留款。

市議員廖子齊指出，民眾黨執政下的新竹市政府在預算編列與資產運用上普遍缺乏長遠規劃，急於花錢、倉促決策，忽略城市治理的長期目標。市議員蔡惠婷表示，竹市領先各地，成為第一個將市政預算拿來普發現金的地方。在仍有許多市政建設遲遲等不到預算的情況下，代理市長邱臣遠卻將鉅額預算拿來灑給人民，這樣不是阿舍，怎樣才是阿舍？

