穿青蛙裝下魚塭拋漁業政見 賴瑞隆：讓靠海吃海成高雄驕傲

賴瑞隆穿青蛙裝下魚塭體驗漁民作業情況。（賴瑞隆團隊提供）

民進黨高雄市長黨內初選參選人賴瑞隆，今在彌陀區養殖魚塭穿上青蛙裝，與在地漁民實地體驗養殖漁業作業流程，並發表「漁業高雄隊」5大亮點未來，宣示要讓靠海吃海成為高雄驕傲。

賴瑞隆表示，他是唯一出身海洋局長的立委，高雄是一座靠海吃海的城市，養殖漁業是重要根基，走入現場傾聽第一線聲音，才能真正為漁民爭取所需。

擔任海洋局長期間，不僅發揮城市行銷專才成功讓海鮮品牌邁向國內外市場、穩定漁民收益；並推動高雄國際遊艇展，吸引超過7萬人次入場。

擔任立委後促成海委會落腳高雄、推動海洋產業發展條例三讀通過等，同時更爭取多項建設經費，包括旗津海岸線整治1200萬元、漁港疏浚經費3000萬元，及被評為「世紀計劃」的前鎮漁港81億元。

賴瑞隆說，要以「智慧升級、永續經營、高值轉型」為核心主軸，提出漁業高雄隊5大亮點未來，首先將「擴展高雄首選品牌行銷，開拓新興市場」，再者規劃「導入 AI 技術於養殖、遠洋漁業」，透過智慧管理、監控與冷鏈體系提升產能、降低作業風險。

第三「設立漁業專業技術輔導團，培育從業人才」，第四「提升漁民權益保障，升級漁業設備」，最後以「前鎮漁港」為例，將推動「完善港區及產銷系統」，串連「漁、貨、人、車」整體規劃，包括漁港浚深、污水處理、聯外交通以及建構靈活的產銷中心等，形塑高雄的海洋產業聚落。

賴瑞隆今由彌陀區漁會幹部、全國模範漁民蔡聖倫先生等人陪同，穿著青蛙裝下水體驗捕撈虱目魚，收穫滿滿，被漁民朋友大讚專業，他也呼籲大眾共同用行動支持高雄漁產，現場活潑有趣。

