    首頁 > 政治

    誰洩「魚翅宴」監視畫面？黃國昌：就是警界高層在內鬥

    2025/10/21 13:32 記者劉詠韻／台北報導
    現任警政署長張榮興擔任台北市警局長時，傳曾被國民黨立委王鴻薇助理張凱維兜售私人行程畫面。張榮興昨表示，這是非常要不得的行為，全國民眾都會唾棄這種無目標式的跟監。（資料照，記者陳逸寬攝）

    警政署長張榮興去年台北市警察局長任內曾被某媒體獨家爆料與萬華「芳明館」聞人在中山區「上品魚翅」餐敘，外界一度懷疑是「警界內鬥」所致。近日，隨著民眾黨主席黃國昌捲入「養狗仔」風波，事件再度被牽扯出來，傳出國民黨立委王鴻薇助理張凱維曾販售該私人行程畫面，疑意圖影響賴清德政府上任後的首次警政人事佈局。

    黃國昌今天上午於台北地方法院外受訪時回應，「張榮興跟那種萬華角頭吃飯」是他「最痛恨的事情」。他表示，張榮興曾任警政署督察室主任，主動尋求「公益揭弊吹哨者協會」協助，協會當時也提供不少支援，因為打擊詐團與黑警勾結是該協會長期追查的重點之一，八八會館案也是同系列。

    他說，他當時十分信任張榮興，對方曾承諾會徹查內幕，未料最後卻變成「照片裡有誰就辦誰」，其他關鍵環節卻完全未查。他補充，「我可以老實跟大家講，那時候八八會館不是只有我給張榮興錄音帶和照片，還有其他人。」

    對於芳明館宴爭議，黃國昌坦言確實收過檢舉，但仔細檢視畫面後發現，拍攝角度極不尋常，「看起來不像店家拍的，比較像是店家對面巷子、掛在電線桿上的警政監視器。警政監視器誰能拿？只有警察。結果警察拿監視器畫面去給媒體爆料，這不就是警界內鬥嗎？」

    他強調，自己向來不願被當成內鬥工具，「這種警界內鬥我根本沒參與。」他還酸說：「張榮興昨天在備詢時講話露餡，說只是打招呼、坐一下就走，但內政部發現他謊撒太大，趕緊發新聞稿澄清是『事後報備』。所以，甜點和水果沒吃，其他的大概都吃完了吧？」

    黃國昌今於台北地方法院外受訪，被記者追問相關問題時，直指，「張榮興跟那種萬華角頭吃飯，是他最痛恨的事情。」（記者陳逸寬攝）

