張榮興、黃明昭2情治首長都遭跟監？ 馬郁雯告發張凱維涉妨害秘密

青年監督聯盟陳又新（右起）、許譽騰、媒體人馬郁雯告發張凱維涉妨害秘密及違反個資法等，希望檢調全面徹查。（記者陳逸寬攝）

媒體人馬郁雯昨偕曾與國民黨立委王鴻薇合作的律師柯晨皓、青年監督聯盟召開記者會踢爆，國民黨立委王鴻薇助理張凱維，前年在Line自爆販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面；馬與青年監督聯盟發起人陳又新律師、執行長許譽騰，今日前往台北地檢署遞補充告發理由狀，加碼告發張凱維涉妨害秘密及違反個資法等，希望檢調全面徹查。

今年10月初，鏡報報導，民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」事件後，許譽騰、陳又新即告發支付狗仔薪水的凱思國際公司負責人李麗娟涉犯國安法；馬、陳、許譽騰上週指控，張凱維與資本額10萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，內容涉及立委職權，並索取公關、顧問等費用230萬餘元，並告發王鴻薇及張凱維涉違反「貪污治罪條例」的公務員藉勢藉端勒索財物罪嫌。

請繼續往下閱讀...

馬等人昨再公布張凱維跟柯晨皓的對話指，張凱維向柯晨皓，炫耀兜售可能接任警政署長的張榮興與萬華「芳明館」聞人餐敘照片，且在「張榮興魚翅宴PDF」檔案前，還有一份名為「黃明昭檢舉信PDF檔案」也在其中，另外，就在去年520人事發布前夕，民報記者蕭依依聲稱接獲署名「警界良心」的信，指稱當時警政署長黃明昭親自帶隊見準行政院長卓榮泰，顯見從時任的警政署長到北市警局長，行程全被狗仔集團掌握。

馬郁雯說，當時黃明昭確實傳出有可能留任，而被點名可能接任署長的時任北市警局長的張榮興也成為開刀對象，張凱維企圖用兜售、檢舉信的方式，公然介入警政人事，是否要抬轎屬意的警政署長人選？背後影武者，檢調應全面徹查；他並說，狗仔團扯出中央社、駭客門連央廣都滲透，如今我國的情治機關首長，從署長到北市警局長被長期跟監，企圖佈局警政人事，細思極恐。

媒體人馬郁雯（圖左）與青年監督聯盟發起人陳又新律師（右）、執行長許譽騰（中），今日前往台北地檢署遞補充告發理由狀，加碼告發國民黨立委王鴻薇的張凱維，涉妨害秘密及違反個資法等，希望檢調全面徹查。（記者王定傳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法