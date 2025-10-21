為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    拚高雄市長！邱議瑩：敬老點數10倍、新生兒「希望帳戶」3萬元

    2025/10/21 13:19 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高雄市長黨內初選參選人邱議瑩提出十倍敬老點數、新生兒希望帳戶等社福牛肉政見。（邱議瑩團隊提供）

    民進黨高雄市長黨內初選參選人邱議瑩提出十倍敬老點數、新生兒希望帳戶等社福牛肉政見。（邱議瑩團隊提供）

    民進黨高雄市長黨內初選參選人邱議瑩今端出社福牛肉，她主張加碼十倍敬老卡點數，為新生兒設立「希望帳戶」每名3萬元。

    邱議瑩今以「安養高雄」為主軸，舉行「六大願景、六星高雄」首場政策發表會，針對長輩的照顧，提出包括敬老卡點數加碼至每月1000點、祖父母帶小孩津貼、長照中心升格長照處、推動生活代金制等多項措施，照護長輩更加倍。

    她說，高雄已進入超高齡化社會，對於長輩日常生活協助也要提升，若擔任市長，在任期內會將敬老卡點數從現行的每月100點，提升為每月1000點，總計一年1萬2000點，為敬老點數放大10倍；點數可用於交通、體育、藝文等各項場館費用折抵，並加碼納入就診的掛號費折抵。

    為鼓勵長輩參與小孩照顧，將推動「祖父母帶小孩津貼」；為因應長照3.0政策，將推動長照中心升格長照處，並研擬生活代金制，仿照德國長照體系的照護金給付模式。

    應研擬失智症照顧園區設置，結合失智社區服務據點資源，不同程度的失智個案與家屬，有更縝密的支持系統。

    未來將持續強化居家照護和社區日間照護量能，擴大住宿型長照機構數量，讓家屬有更多元的長照選擇，為長輩提供更完整多元的照顧服務。

    她進一步指出，會參考美國川普總統為兒童設立的「Trump Account」政策，為高雄新生兒設立「希望帳戶」每人3萬元，委請專業機構投資股市或債劵，家長也可每年自主存入最高1萬元，讓孩子從小累積第一桶金，跟著台灣經濟發展ㄧ起成長，在人生的道路上踏出穩健的第一步。

