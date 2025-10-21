藍急推「停砍年金」修法 綠批：馬英九、黃國昌忘了曾說的話？

立院民進黨團21日舉行有關外送專法記者會。黨團書記長陳培瑜（右一）受訪時針對年改議題表達意見。（記者劉信德攝）

針對立法院國民黨團急切推動「停砍公教年金」修法，民進黨團書記長陳培瑜今表示，她已提醒在野黨，前總統馬英九都一直說「這是要馬上做的事情！」但卻敢說不敢做；而時代力量前黨主席、現任民眾黨黨主席黃國昌也曾說，這是一個必須要趕快改革的事情，為何現在都忘記自己說過的話？

陳培瑜批評，在野黨不願意回頭看勞工保險的相關問題，只在意軍公教特定族群，為何不保障勞工權益？他們其實同時也在撕裂行業之間族群的問題。

陳培瑜指出，在野黨現在所提出的版本，其實昨天在司法及法制委員會大家已經討論了，她當時其實就不斷提醒在野黨，連馬英九都一直說「這是要馬上做的事情！」但是馬只敢說不敢做，前總統蔡英文說了也做了。她也要提醒大家，黃國昌過往也說這是必須要趕快改革的事，因為會有行業不公、世代不均的問題。

「我不知道為什麼到了2025年的現在，他們彷彿都忘記了自己主席說過的話，甚至黃國昌也忘記他自己說過的話。」陳培瑜說，如果他們要繼續用這個法案製造世代不公、行業不公，他們必須要承擔起相關責任，也有義務向全台灣近1千萬名勞工說清楚，為什麼他們不願意保障勞工權益？

