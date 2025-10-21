林佳龍宴請僑務委員 讚分布全球「外交神隊友」

僑委會20日至21日舉行114年僑務委員會議。外交部長林佳龍昨日宴請世界各地的僑務委員。（圖擷取自林佳龍臉書）

僑委會昨日與今日舉行114年僑務委員會議。外交部長林佳龍昨日宴請世界各地的僑務委員，以及立法院與監察院外交及國防委員會委員。林佳龍表示，「十分榮幸宴請分布全球的『外交神隊友』」，並強調，僑務委員、台商會及同鄉會都是台灣的經貿大使，更是「部部都是外交部、人人都是外交官」的最佳體現。

林佳龍指出，9月聯合國大會期間，在外交部面臨國際媒體宣傳費用遭立法院大幅刪除的困境時，北美台商會僑胞自發集資，在紐約時報廣場大螢幕刊登支持台灣參與聯合國的廣告，「這個行動如同及時暖流，讓第一線的外交同仁深受感動與鼓舞」；感謝僑務委員們在世界各地為台灣外交工作與經濟佈局和政府並肩努力。

林佳龍表示，總統賴清德在去（2024）年520就職演說中，提出以價值外交為核心，打造「經濟日不落國」的願景。外交部據此推動總合外交及榮邦計畫，透過公私協力結合各部會及海內外民間資源，無論是僑務委員、台商會或同鄉會，都是台灣的經貿大使，更是「部部都是外交部、人人都是外交官」的最佳體現。

林佳龍回顧，他上任一年多來，已走訪11個邦交國、11個非邦交國及歐盟，更在台日斷交53年後訪問日本，在走訪各地的過程中，他深刻感受到僑胞長年在海外奮鬥的堅毅與成就，這正是台灣國力的延伸與象徵。

林佳龍表示，在全民共同努力下，台灣憑藉半導體、AI及高科技供應鏈的優勢，已成為全球重要樞紐，面對國際政經情勢的快速變化，僑胞不僅是「Team Taiwan」的重要成員，更是推動台灣成為世界可信賴夥伴的重要力量，外交部將持續與僑胞攜手，為台灣在世界舞台上拚外交，也會成為僑胞在海外奮鬥的堅強後盾，提供最完善的協助與支持。

