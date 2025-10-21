為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文稱「九二共識」是通關密語 陸委會：通到配合習近平國家統一？

    2025/10/21 12:26 記者陳鈺馥／台北報導
    國民黨主席當選人鄭麗文昨日接受專訪表示，有意與中國國家主席習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。對此，陸委會主委邱垂正今（21）日受訪痛批，重點是「通關密語」要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？

    國民黨主席當選人鄭麗文昨日接受專訪表示，有意與中國國家主席習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。對此，陸委會主委邱垂正今（21）日受訪痛批，重點是「通關密語」要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？

    習近平在給鄭麗文的賀電指出，當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

    邱垂正質疑，重點是要通到哪裡？是要通到配合習近平國家統一嗎？他強調，2019年1月2日對岸頒布「習五條」之後，習近平重新定義「九二共識」是「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上」。

    邱垂正說，此後，所謂「九二共識、一個中國原則、一國兩制」成為三位一體的對台政策，最終目標就是要消滅中華民國、併吞台灣，希望國人團結一致，共同維護國家主權尊嚴及自由民主的生活方式，一起捍衛中華民國、守護台灣。

