GCTF十週年 外交部：明年將延續韌性主軸

我國與美國、日本、澳洲、加拿大共同推動的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）今年邁入第10週年。外交部北美司司長王良玉說明，明年GCTF將延續「韌性」主軸，聚焦通訊韌性、資安防禦、能源韌性等關鍵議題。

王良玉今日於外交部例行記者會表示，GCTF5個正式夥伴已於9月30日在台北召開聯合委員會會議，回顧年度成果並討論明年合作方向，明年將延續「韌性」為主軸，聚焦通訊韌性、資安防禦及能源韌性等關鍵議題。

王良玉指出，GCTF自2015年成立以來，已吸引超過135國、上萬人次參與，成為促進國際合作的重要平台，接下來也將舉辦10週年紀念活動。

另外，針對台美關係，王良玉指出，我國近期籌組的「農產品貿易訪美友好訪問團」於9月14日至27日訪美，是1998年以來我國第15度組農訪團赴美，美國農業部主管貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）也於9月30日率產業團訪台，林德柏格在訪台期間更宣布美國將開放台灣鳳梨進入美國市場。

