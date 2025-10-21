中共首要目標是統一！ 前CIA分析師談「台灣穩定的幻象」

前美國中情局反情報分析師、詹姆斯敦基金會主席彼得．馬提斯（Peter Mattis）今日在陸委會舉辦的國際演討會上專題演講「台灣穩定的幻象」。（記者陳鈺馥攝）

陸委會今日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，前美國中情局反情報分析師、詹姆斯敦基金會主席彼得．馬提斯（Peter Mattis）專題演講「台灣穩定的幻象」。他直指，中共有三大野心，第一目標就對台灣的統一，第二是全面現代化創造強大的社會主義強國，第三是企圖重塑國際秩序。

馬提斯表示，美國與中國的競爭在冷戰時期，彼此都需要有互動，這個現象今已不復存在，當時雙方有願意投入和平的努力，並退出在雙方領域之中的行動，但現在幾乎無法達成。美中間是體制對抗，中共稱之為鬥爭，我們正在進行全球範圍內的街頭搏鬥，我們絕對不能夠讓步，而秩序已經漸漸崩解。

馬提斯批評，中國從不遵守國際規範，2019年美國國會中國委員會發現，中國將世界銀行的資金用在對新疆維吾爾族的拘禁，甚至對世界衛生組織WTO控制及滲透，北京當局更違反所有智慧財產權的規定，將竊取所得資訊用來販售，對此揭露的外籍員工護照被沒收和軟禁，甚至台商要移出中國，也會受到不當的對待。

馬提斯指出，中共有三大野心，第一目標是對台灣的統一，第二是全面現代化創造強大的社會主義強國，第三是企圖重塑國際秩序。不管你如何定義台灣或中華民國，台灣民眾是享有自主權的，中共卻想要替他們做主，中共不認為中國人民有權利選擇未來，在新疆東突厥斯坦更有許多人被殺。在香港，香港警隊自主性2000年就喪失，中共控制警隊阻止香港民眾上街。

馬提斯提及，國共過去有兩次合作，中共當年滲透國民黨內部掌握相關情報，中共的「革命」至今還沒有完成，中共領導人習近平加強統戰體系運作，更揚言任內要解決台灣問題。

馬提斯示警，台灣在國防預算的支出成長非常緩慢，且效率不彰，台灣也缺乏對中共解放軍部隊的即時掌握能力。如果你對中共日常運作缺乏理解，沒有知識就沒有辦法守護自己，該如何因應挑戰，「台灣年輕人對中共不感興趣，但中共對你很感興趣」。

馬提斯說，歷來民調顯示，台灣民眾多數反對統一，台灣人民也願意上陣抗敵，希望國民黨、民眾黨、民進黨應該要能帶領民眾，三黨應該要有共同之處。他舉例，俄羅斯要入侵烏克蘭之前，美國早就知道了，台灣面臨威脅卻不去簽訂長期合作，讓彈藥穩定持續生產。

對於中國是否在2027年武力侵台？馬提斯回應，這是美軍上校在美國國會所講的內容，指習近平要求解放軍在2027年做好入侵台灣的準備，「這不是一個軍令，而是做好入侵台灣的『準備』」。如果中國武力犯台，相信美、澳都會有所行動，這是幾年前無法想像的，習近平真的是最大助手，日本也清楚提到須保障台灣安全。

美台合作方面，馬提斯說，美台之間可以進行國防合作，透過投資方式利用美台強項，台灣也可思考與歐盟合作。中俄沒有辦法互相信任，也沒有共同價值，但它們仍進行產業合作。台灣沒有的是資金，但台灣更了解中國，因為都使用中文的關係，台灣可取得大量中國資訊和情報，而美方因人力關係，並無法每天監控共產黨。

馬提斯談及，台灣的中文教學做得很好，是有能力教導外國人中文的，台灣要訓練師資讓外國人來台學習中文，中文教師要有專業能力。在美國學中文後，也是要到中文使用環境，才能保持語言能力，台灣可以把握這一點。

