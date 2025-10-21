黃珊珊：開演唱會幫柯文哲圓夢 售票商演不是募款有繳娛樂稅

政治獻金案今上午傳喚民眾黨立委、時任柯總統競選總幹事黃珊珊。（資料照）

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉侵佔政治獻金案，今上午傳喚民眾黨立委、時任柯總統競選總幹事黃珊珊，黃珊珊證稱，柯文哲一直有開演唱會的夢想，大家就想幫柯實現夢想，但討論後認為不符政治獻金法的募款規定，於是決定競總不介入，由木可公司與廠商尼奧、時樂公司簽商演合約，「KP Show是一場商業演唱會，不是募款，有繳娛樂稅，收入也沒進競總」。

黃珊珊曾於8月7日為京華城收賄、圖利案到庭作證，今日作證範圍聚焦於侵占政治獻金案，由柯文哲、眾望基金會董事長李文宗的律師進行主詰問，木可公司負責人李文娟雖到庭但放棄詰問，隨後由檢方詰問。

請繼續往下閱讀...

黃珊珊證稱，2023年5月20日起接受政治獻金募款兌換柯P應援小物，小物是贈品性質，捐款可換取「P幣」，但有些支持者不想要P幣、想換小物，因此決定捐款就贈送小物，類似百貨公司週年禮的概念，會開政治獻金收據。

黃珊珊說，當時競選活動才剛起跑，捐款送應援小物的目的是刺激募款，捐款越多越好，定價應援小物定價也比市價高4、5倍以上，例如成本2、300元的衣服，定價為1450，也有政治噱頭的意義，目的是募款，不是賣東西。

至於2023年7月29日舉辦的柯文哲「KP Show」演唱會，黃珊珊說，柯文哲有一個開演唱會的夢想，同年4月規畫討論時，就決定幫柯文哲實現夢想，但討論相關法令後發現競總募款不能辦售票活動，例如退票就無法以政治獻金法處理，因此決定總部不介入辦理，而是採商業模式進行。

黃珊珊說，尼奧、時樂公司負責人戴利玲是她的朋友，有辦演唱會的經驗，以前就曾介紹給柯認識，演唱會時黃珊珊在國外，就讓戴利玲與柯文哲、李文宗等人去談，由木可與時樂簽約，合約她看過，以專業演唱會規格辦理，舞台、燈光、音響、工作人員都是專業人員在做，柯文哲也很認真排練，門票定價8800元是木可與廠商的決定，進帳、支出也與競總無關，「這是一場商業行為，不是競選活動，也有繳娛樂稅」。

下午原定傳喚曾捐300萬元至木可公司的孫丁君、木可員工吳敏瑄，因檢、辯皆捨棄傳喚，下午庭期取消。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法