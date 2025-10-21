延會救罷免卻擺爛！公督盟曝「這5藍委」提案掛蛋

公督盟今召開立委評鑑記者會。（公督盟提供）

日前為因應大罷免，藍白黨團聯手將第十一屆第三會期延會三個月到8月31日，創史上最長會期紀錄。公督盟今召開立委評鑑記者會公布立委倒數排行榜，痛批立院在此最長會期期間，淪為「假開會、真怠惰」，而主張延會的國民黨立委不僅多數質詢率低、審查法案出席率低，更點名謝龍介、林沛祥、陳永康、丁學忠、黃仁等五位藍委在六個月開會期間連一筆提案都未提出。

公督盟指出，第十一屆第三會期，延會將近三個月，創下史上最長紀錄！然而回顧這段期間，立法院不僅沒有展現應有的立法效率，反而淪為「假開會、真怠惰」！更諷刺的是，許多當初主張延會的國民黨立委，在延會期間卻疏於問政，導致眾多福國利民的法案審議陷入停滯。

在數據排名上，公督盟說明，在「常設委員會口頭質詢率排名」倒數第1至倒數第10名分別為，國民黨謝龍介、國民黨丁學忠、國民黨陳永康、國民黨黃建賓、國民黨林倩綺、國民黨盧縣一、無黨籍高金素梅、國民黨林沛祥、國民黨陳雪生、國民黨涂權吉。

「常設委員會法案及預算審查率排名」倒數第1至倒數第10名分別為，國民黨黃建賓、國民黨林倩綺、國民黨涂權吉、國民黨盧縣一、國民黨張智倫、國民黨林沛祥、國民黨謝龍介、國民黨顏寬恒、國民黨丁學忠、民眾黨麥玉珍。

在口頭質詢率的部分，公督盟表示，考慮立法院長、副院長，以及各黨團黨鞭工作之特殊性，予以排除後，可以發現，延會長達三個月，謝龍介口頭質詢率卻僅21%，丁學忠亦僅22.7%，陳永康、黃建賓、林倩綺、盧縣一則皆低於50%，等同於自動放棄一半以上的會議質詢，凸顯出「要去開會的是你，不去開會的也是你」的荒謬現象。

公督盟批評，部分立委並未能善用委員會平台親自監督行政官員，而仰賴書面質詢等替代方式，難以發揮即時追問與釐清責任的監督效益。

除了不質詢，有些立委在法案與預算審查的參與度亦同樣偏低。公督盟點名，謝龍介、丁學忠、黃建賓、盧縣一、林倩綺、林沛祥、涂權吉等委員皆同時出現在口頭質詢與審查參與的倒數名單中，呈現出對委員會議事參與上的低落。不禁令人質疑立法委員每年領超過千萬元的納稅人公帑，卻有這麼多場會議無法到委員會現場質詢官員施政，或針對議案討論，其行為等於棄守立委之職責。

此外，公督盟表示，他們不鼓勵立委浮濫提案，因此，在評鑑過程當中亦會針對每一筆提案單進行檢視，將不同法同目的，以及同法同目的予以併案，反映真實提案狀況，不過在本會期卻有五位立委，在開會六個月的情況下，連一筆提案都未提出，分別是謝龍介、林沛祥、陳永康、丁學忠，和黃仁。

公督盟痛批，立法委員月領超過二十萬元的公帑，是否有好好行使憲法所賦予的職權，其中特別是國民黨籍林沛祥、謝龍介委員在本會期主提案掛零，但共同提案卻分別高達202、104筆，如此的搭便車（free rider）現象更是前所未見，恐讓政治責任難以釐清，讓原先共同提案的美意淪為政治人物偷懶的藉口。

