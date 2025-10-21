共機降溫塑造「親中可換和平」假象？尹立：未來「鄭習會」談判劇本

前高市文化局長尹立分析共機越線數驟降，是未來「鄭習會」談判劇本。（翻攝臉書）

投入民進黨高市左楠區議員初選的前高市文化局長尹立今表示，10月中旬台海上空靜得異常，10/18起更驟降至僅2至3架次，他預言共機降溫，將是未來「鄭習會」的談判劇本。

尹立根據國防部公布即時軍事動態，發現10/14至10/17間共機擾台頻繁，每日多達16至27架次，甚至多次跨越台海中線；然而自10/18起，數據驟降至僅2至3架次，且全數停留於中線以西，沒有幻象戰機升空，也無越界挑釁。

請繼續往下閱讀...

他分析這樣的節奏轉折，與國民黨主席選舉時間幾乎重疊，令人不得不懷疑這不是巧合，而是刻意編排的政治戲碼，完全符合鄭麗文講的「怕就別出來混」，親中妥協、和平協議看來不演了！

尹立指出，中共長年以軍事行動配合政治訊號，藉由戰機起降，調控輿論與心理節奏，選前以高壓施壓，營造民進黨「拒絕對話、導致緊張」形象；選後降溫，則塑造「親中可換和平」的假象，這正是典型的「慶祝行情」。

他表示，軍事上的克制成為政治上的獎賞，北京以降溫製造善意，以克制換取台灣內部的錯覺，並為未來的政治對話鋪路；正如克勞塞維茨所言「戰爭是政治的延續」，在當代中國操作中，則更貼切地說成「軍事，是統戰的延伸」。

尹立預言，未來若「鄭習會」登場，這場降溫的劇本將被重新包裝為「善意的證據」，北京會說「我們一直保持克制，願意對話」，而國民黨則會宣稱「只要我們執政，台海就穩定」，這是一場雙方角色分工清晰的政治戲碼，一方掌握節奏，一方配合演出。

其目的不在於和平，而在於話語主導權的爭奪，當軍事行動被塑造成統戰禮物，當降溫被描繪成友誼象徵，真正被麻痺的，是台灣人民的警覺與防衛意識。

他提醒，台灣若輕信這場表演，只會陷入被動，讓北京以「假和平、真統戰」的策略牽制島內政治。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法