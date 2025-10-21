狗仔集團公然介入警政人事？ 馬郁雯貼出張凱維背後操弄鐵證

馬郁雯今在臉書發文指出，狗仔集團不只瞄準張榮興，連時任警政署長的黃明昭都不放過。（資料照）

國民黨立委王鴻薇助理張凱維近期捲入多場爭議，媒體人馬郁雯昨（20日）與曾和王鴻薇合作的律師柯晨皓召開記者會踢爆，張凱維前年在Line自爆販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面，質疑王鴻薇是否知情？馬郁雯今在臉書發文指出，狗仔不只瞄準張榮興，連時任警政署長的黃明昭都不放過。

馬郁雯提到，《TVBS》在去年5月9號的一則獨家報導，意外扯出張凱維與狗仔集團合作，兜售可能接任警政署長的張榮興和萬華「芳明館」聞人餐敘照片，企圖干預賴政府上任後首次警政人事佈局。馬郁雯指出，張凱維在去年5月5日向柯晨皓律師炫耀「賣出這題」之前，丟出兩份檔案，分別是「張榮興魚翅宴PDF」與「黃明昭檢舉信PDF檔案」。

馬郁雯表示，檢舉信內容提到，「黃明昭與台中特種行業巨頭私交甚篤，過從甚密、更提及時值520内閣改組前夕，若黃明昭留任警政署長一職，所謂將帥無能，累死三軍，勢必將令基層備感心寒，也將讓台灣治安的後院再度著火」等內容。

馬郁雯提及，就在去年520人事發布前夕，民報記者蕭依依（謝幸恩）在5月17日聲稱接獲署名「警界良心」的檢舉信，指稱警政署長黃明昭親自帶隊見準行政院長卓榮泰。馬郁雯認為，顯現從時任的警政署長到北市警局長，行程全被狗仔集團掌握，兩位以上情治首長安遭長期跟監，幕後黑手是誰？張凱維合作對象是黃國昌與謝幸恩的狗仔集團嗎？還是王鴻薇也是局中人？

馬郁雯提到，民眾黨主席、立委黃國昌昨天在內政委員會質詢時提到：「若有中共勢力介入、意圖影響署長人事，這是非常嚴重的國安問題。」馬郁雯說，「我難得認同黃國昌」，強調證據擺在眼前，時任警政署長黃明昭檢舉信，來自於張凱維，且當時黃明昭確實傳出有可能留任，而被點名可能接任署長的時任北市警局長的張榮興也成為開刀對象。

馬郁雯強調，張凱維企圖用兜售、檢舉信的方式，公然介入警政人事，是否要抬轎屬意的警政署長人選？背後影武者，檢調應全面徹查。最後馬郁雯也表示：「狗仔團扯出中央社、駭客門連央廣都滲透，如今我國的情治機關首長，從署長到北市警局長被長期跟監，企圖佈局警政人事，細思極恐。」

