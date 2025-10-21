習近平賀電提統一通關密語 陸委會歷年民調逾7成反對「九二共識」

陸委會近年民調均顯示，台灣民眾逾7成不認同九二共識，高達8成反對中共所說「台灣是中國領土一部分」。（資料照）

鄭麗文當選新任國民黨主席，中共總書記習近平發賀電肯定，多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一。鄭麗文受訪則說，通關密語是「九二共識、反對台獨」，可了解彼此的態度與立場，伸出友誼的手，兩岸可以交流的。不過，陸委會近年民調均顯示，台灣民眾逾7成不認同九二共識，高達8成反對中共所說「台灣是中國領土一部分」。

中國官媒《新華社》報導，習近平在給鄭麗文的賀電指出，當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

請繼續往下閱讀...

根據陸委會今年8月民調，83.7%台灣民眾不贊成中共「一國兩制」主張，71.8%不同意「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分」說法；陸委會5月民調顯示，近8成民眾不認同中共在國際場域強調「台灣問題」是中國內政，79.3%反對「一個中國原則」。

民調顯示，有73.1%台灣民眾不認同中共說要承認「九二共識」，兩岸同屬一個中國，雙方才能開展對話協商的說法；陸委會4月民調結果，也有84.4%民眾不贊成中共「一國兩制」（84.4%）、82.5%不認同中共所說「台灣是中國領土一部分，台灣從來不是一個國家」。

另外，陸委會今年2月民調，中共堅持要在一個中國原則的九二共識下，兩岸才能恢復溝通協商，台灣民眾有70.4%不認同、僅14.8%認同，15.0%不知道、無意見15.0%。

2024年2月，陸委會民調顯示，有78.8%不認同中共堅持在「一個中國原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復對話，認同僅14.0%；2023年2月民調顯示，近8成民眾不認同中共指稱台灣無法參與世界衛生大會（WHA），是因拒不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」，高達78.3%。9成以上民眾不認同中共長期對台軍事威脅、經濟脅迫及拉攏我邦交國與我斷交，並全面阻礙我參與國際。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法