    政治

    高血壓逃兵集團延燒！內政部再鎖定高度共通性92案函送地檢署

    2025/10/21 11:31 記者李文馨／台北報導
    男星陳柏霖涉閃兵，今早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

    男星陳柏霖涉閃兵，今早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

    新北檢警今天展開藝人閃兵案第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖等人到案說明。內政部表示，經比對與新北地檢署6月偵結假造高血壓逃兵集團起訴案件發現，部分涉案役男與所清查個案具有高度共通性共92案，已函送地檢署偵辦；同時強調，意圖避免徵兵處理及意圖妨害兵役情形者，依法可處5年以下有期徒刑，呼籲民眾切莫以身試法。

    檢警今年2月、5月執行兩波掃蕩，偵辦以男子陳志明為首的「閃兵集團」，拘提3名共犯及藝人王大陸、陳零九等欲閃兵或閃兵成功的役男，並於6月起訴陳嫌等28人，檢警今早再執行第三波掃蕩，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）等人。

    內政部表示，全案起源於今年清查役男疑似以重度高血壓逃避兵役案，經比對與新北地檢署6月16日偵結假造高血壓逃兵集團起訴案件發現，部分涉案役男與所清查個案具有高度共通性共92案，於9月中旬啟動行政調查，並函送所轄16個地檢署偵辦，及副知縣市政府。

    內政部說明，內政部10月1日再次邀請縣市政府召開「役男意圖避免徵兵處理之行政調查作業」說明會；並於10月21日依據新北地檢起訴書，函請縣市政府依行政程序法第117條、第119條規定，請原處分機關權撤銷行政處分，戶籍地政府儘速徵集。

    內政部嚴正聲明，兵役制度公平正義不容侵犯，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」第3條及第13條規定，意圖避免徵兵處理及意圖妨害兵役情形者，可處5年以下有期徒刑，及相關法令嚴辦，絕不寬貸，切莫以身試法。

