為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    雪羊拿中共批太魯閣封園挨轟 胡采蘋：特供、封控都更誇張

    2025/10/21 12:30 即時新聞／綜合報導
    中國國家領導人習近平。（路透資料照）

    中國國家領導人習近平。（路透資料照）

    針對太魯閣國家公園管理處下令封閉園區，資深登山客兼山岳作家「雪羊」怒轟「連中共都幹不出這種骯髒事」言論惹議，隨後公開致歉「氣頭上的一句留言，造成了很大的傷害」。對此，財經網美胡采蘋表示，他對這句話有些不同看法，舉例包括北京301醫院有一個院區只給國家領導人看病，並建議可以查詢「中共特供」，就能查出各種驚人的非凡享受。

    胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提到，「聲明一下，我個人認為雪羊當時揭發曾格爾還是滿厲害的，並沒有討厭他的意思，我只是針對『中共都幹不出的骯髒事』這句話有點不同意見」。

    其實中國有相當多的禁地是不准進入的，像是著名的羅布泊、可可西里、西藏羌塘區，山岳的話也有不少，我自己有去過的雲南麗江，他有一個非常壯觀的梅里雪山，但有一些山峰禁止攀登。

    說不准進入也不是真的不能進去，你還是可以進去的，只是沒人會去救你，因為這些地方救援太困難了。要說連中共都幹不出來的骯髒事，我覺得這對中共有相當大的誤解，疫情期間不就是因為清零封控，甚至還把新疆人鎖在家裡，導致活人逃不出，生生被烏魯木齊大火燒死了嗎？這不知道符不符合骯髒的定義。

    不只是因為安全問題有禁區，其實北京城頤和園的旁邊有一個玉泉山，是清朝皇家園林，現在是中央七常委和中央軍委才能去渡假的別墅區，一般人不能進入。但其實這好像也沒很骯髒，美國總統也有大衛營，一般人好像也是需要申請才能進去。

    不過中共的醫院也有一般人不能進的地方，像是北京301醫院有一個院區是只給國家領導人看病的，不知道這算不算骯髒？如果還不夠骯髒可以查一下「中共特供」，就能查出各種驚人的非凡享受，住杭州時去西湖也有高官專享區域，西湖龍井老株是明前直送北京，我去哪裡住、去哪裡玩，都會遇到高官禁地，肯定還有很多我不知道的。

    胡采蘋自我揶揄地說，「其實我覺得不骯髒，講一講我都想當中共高官了，是不是下一屆準備一下，去選國民黨黨主席準備登攀龍梯好了（大誤）」。

    據了解，花蓮太魯閣立霧溪17日因燕子口邊坡大規模崩塌形成堰塞湖，太魯閣國家公園管理處下令封閉園區，資深登山客兼山岳作家「雪羊」在社群批評政府不應拿著毫不相關的理由進行一次性封閉行為，更怒斥「連中共都幹不出這種骯髒事」，相關言論隨即遭炎上。

    相關新聞請見︰

    雪羊拿中共批太魯閣封園挨轟 周軒：「這些事」中共絕對做不出來！

    批太魯閣封園「中共都幹不出這種骯髒事」遭炎上 雪羊致歉：錯誤愚蠢類比

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播