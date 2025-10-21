雪羊拿中共批太魯閣封園挨轟 胡采蘋：特供、封控都更誇張

中國國家領導人習近平。（路透資料照）

針對太魯閣國家公園管理處下令封閉園區，資深登山客兼山岳作家「雪羊」怒轟「連中共都幹不出這種骯髒事」言論惹議，隨後公開致歉「氣頭上的一句留言，造成了很大的傷害」。對此，財經網美胡采蘋表示，他對這句話有些不同看法，舉例包括北京301醫院有一個院區只給國家領導人看病，並建議可以查詢「中共特供」，就能查出各種驚人的非凡享受。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提到，「聲明一下，我個人認為雪羊當時揭發曾格爾還是滿厲害的，並沒有討厭他的意思，我只是針對『中共都幹不出的骯髒事』這句話有點不同意見」。

請繼續往下閱讀...

其實中國有相當多的禁地是不准進入的，像是著名的羅布泊、可可西里、西藏羌塘區，山岳的話也有不少，我自己有去過的雲南麗江，他有一個非常壯觀的梅里雪山，但有一些山峰禁止攀登。

說不准進入也不是真的不能進去，你還是可以進去的，只是沒人會去救你，因為這些地方救援太困難了。要說連中共都幹不出來的骯髒事，我覺得這對中共有相當大的誤解，疫情期間不就是因為清零封控，甚至還把新疆人鎖在家裡，導致活人逃不出，生生被烏魯木齊大火燒死了嗎？這不知道符不符合骯髒的定義。

不只是因為安全問題有禁區，其實北京城頤和園的旁邊有一個玉泉山，是清朝皇家園林，現在是中央七常委和中央軍委才能去渡假的別墅區，一般人不能進入。但其實這好像也沒很骯髒，美國總統也有大衛營，一般人好像也是需要申請才能進去。

不過中共的醫院也有一般人不能進的地方，像是北京301醫院有一個院區是只給國家領導人看病的，不知道這算不算骯髒？如果還不夠骯髒可以查一下「中共特供」，就能查出各種驚人的非凡享受，住杭州時去西湖也有高官專享區域，西湖龍井老株是明前直送北京，我去哪裡住、去哪裡玩，都會遇到高官禁地，肯定還有很多我不知道的。

胡采蘋自我揶揄地說，「其實我覺得不骯髒，講一講我都想當中共高官了，是不是下一屆準備一下，去選國民黨黨主席準備登攀龍梯好了（大誤）」。

據了解，花蓮太魯閣立霧溪17日因燕子口邊坡大規模崩塌形成堰塞湖，太魯閣國家公園管理處下令封閉園區，資深登山客兼山岳作家「雪羊」在社群批評政府不應拿著毫不相關的理由進行一次性封閉行為，更怒斥「連中共都幹不出這種骯髒事」，相關言論隨即遭炎上。

相關新聞請見︰

雪羊拿中共批太魯閣封園挨轟 周軒：「這些事」中共絕對做不出來！

批太魯閣封園「中共都幹不出這種骯髒事」遭炎上 雪羊致歉：錯誤愚蠢類比

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法