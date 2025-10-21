美國中大西洋州議會訪台 德拉瓦州眾議長：台美各州合作潛力無限

美國中大西洋州議會領袖訪問團昨日至25日訪台，外交部次長陳明祺昨款宴訪團。（外交部提供）

美國中大西洋州議會領袖訪問團昨日至25日訪台，外交部次長陳明祺昨日也款宴訪團一行。德拉瓦州眾議長Melissa Minor-Brown表示，台美各州合作潛力無限，期待雙邊持續拓展在人才、科技、教育及投資等領域的交流。

陳明祺表示，期盼訪團成員藉此行探索更多合作契機，並鼓勵所屬州政府來台設立駐台辦事處，進一步深化雙方在經貿、教育、科技與文化等多面向的合作。

德拉瓦州眾議長Melissa Minor-Brown代表訪團感謝我國政府邀訪，並表示十分珍惜與台灣的友誼及夥伴關係，肯定我國在人才培育的成就，台灣與美國各州合作潛力無限，期待雙邊持續拓展在人才、科技、教育及投資等領域交流。

外交部說明，訪團由維吉尼亞州、德拉瓦州、馬里蘭州及西維吉尼亞州等美國中大西洋地區各州參、眾議會的領導階層議員組成。外交部期盼與美國友人持續深化台美夥伴關係，共同作為全球自由及民主供應鏈的守護力量。

