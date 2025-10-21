美國學者看「川習會」：習近平會宣稱有進展、川普絕不會讓步！

陸委會今日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，針對將在南韓舉行的「川習會」，美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授沃爾特·羅素（Walter Russell Mead）發表專題演講。（記者陳鈺馥攝）

陸委會今日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，針對將在南韓舉行的「川習會」，美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授沃爾特·羅素（Walter Russell Mead）研判，有危及美國立場的，美國總統川普是絕對不會讓步。川普是追著權勢而走，可能重申美國對台一貫立場，而中共領導人習近平會宣稱有進展，但其實什麼都沒有。

沃爾特·羅素在專題演講中談及，川普的策略是每天都會改變，現在你到美國各地都可看到民眾討論川普總統要做什麼，川普的外交風格是維持戲劇性，讓其成為政治焦點中心，川普簡直為世界提供最棒的娛樂，是民主制度中最有樂趣的政府型態。

沃爾特·羅素表示，戲劇性是川普執政的風格，若政治太無聊，就會很容易預測，反觀歐盟非常穩定，跟川普完全相反。川普的想法是，二戰後的美國聯盟、40年代以來的外交政策等部分需要修正。川普認為以色列是美國真正的盟友，相較於北約而言，以色列在國防上願意花更多預算，其他國家不是非常重視國防。

沃爾特·羅素分析，川普希望改變亞洲國家，不希望亞洲和印太地區崩潰，但不代表美國要稱霸亞洲，而是希望亞洲更加繁榮。川普認為，許多國家獲得美國市場，但實際是不對等的，所以川普希望能夠改變，但這是不容易的。川普也希望世界上的權力能更加平衡，他所使用方式不是最佳方式，但也會不斷進行修正和調和。

針對川習會可能發展方向？沃爾特·羅素受訪時說，無法預測川普下一步。川普非常熱愛權力，希望會議室中都是有權勢的人，但只要有危及美國立場，川普是絕對不會讓步的。

沃爾特·羅素說，川普是追著權勢而走，可能會重申美國對台一貫立場，而習近平會宣稱有進展，但其實什麼都沒有。自己是密切期待川習會後的美中貿易發展，中國一定會運用其影響力，但川普也會去抵禦。

沃爾特·羅素也談及，台灣問題不是只有晶片而已，中國可以對台灣強加其影響力，而且該區域的轉變是非常巨大的，菲律賓、日本、南韓也會受到影響調整，以維持自身的經貿發展，川普在這方面並沒有對中國讓步。

沃爾特·羅素談到，川普運用能力去攻擊毒梟，在政治上是很有能力和受歡迎的，但不會帶來重大的戰略改變，因為美國軍艦佈局並沒有從關島移出，所以戰略上並不會受到影響。

