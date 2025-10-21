洪孟楷拋效法新加坡「鞭刑打詐」 卓榮泰：社會還有對立意見

行政院長卓榮泰（右）21日赴立法院施政報告並備詢，與法務部長鄭銘謙（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

台灣詐騙猖獗，國民黨立委洪孟楷今天在立法院質詢詢問，台灣可否研議效仿新加坡使用鞭刑制度打詐，並要求法務部在半年內提出可行性評估。對此，行政院長卓榮泰答詢說，民間有討論聲音，但也有對於人權的討論，他會請法務部先了解現在是否適合做可行性評估，因為社會上還有對立的意見。

立法院今天邀卓榮泰率各部會首長到立法院備詢。洪孟楷質詢表示，新加坡上週研議讓詐騙犯罪使用鞭刑，台灣立法院過去也有專案報告討論詐騙，強調詐騙可惡至極，應該嚴刑峻法。雖然台灣沒有鞭刑，但國人普遍對此議題是非常有感，並詢問卓榮泰看法。

卓榮泰答詢說，他相信民間有一些支持鞭刑的聲音，但是更有一些人權的討論。他們的想法是，如何從速審速決，且合理刑度讓這些犯罪者能夠受到社會的感化。

洪孟楷質疑，現在不就是速審速決，要感化犯罪者，但詐騙持續猖獗。新加坡今年上半年度被詐騙是107億元台幣，反觀台灣，今年上半年度被詐騙的數字是480億元台幣，是新加坡的4倍之多，如果新加坡被詐騙只有台灣的4分之1，都選擇考慮用這樣子嚴刑峻法遏止詐騙，台灣憑什麼沒有更積極的作為？

法務部長鄭銘謙表示，法務部非常重視打詐效益，所以研議在「詐欺犯罪危害防制條例」修更重的處罰。

洪孟楷表示，請法務部研究把鞭刑納入中華民國刑法，並研究可行性、討論相關執行的費用、可能受罰的範圍以及利弊得失，做未來行政院跟立法院立法的參考。請外交部跟駐新加坡辦事處跟新加坡政府了解，現在在推動的鞭刑，包含什麼樣的方向、目的，以及推行成效、可能面對的問題還有因應之道，希望在半年內提出可行性評估。

卓榮泰回應，會請法務部先了解，適不適合在這個時候做可行性評估。他相信鞭刑制度並不是世界上大多數國家所有的，或許有一部分國家是有，台灣是否適合在這個時候來討論鞭刑。

洪追問，不適合的理由為何？卓說，社會上還有對立的意見。政府對於犯罪者希望他是經過一定的刑度之後，不要再犯，因此請法務部先去了解一下要不要做可行性評估，先了解民意現在對這樣的支持來研究鞭刑制度，「我們是很務實在做事。」

鄭銘謙表示，法務部會「廣納意見」研究可行性做一個評估，由於這個不是刑罰的方式。卓榮泰補充，就算要修法也要廣聽各界意見，法務部會廣納意見進行可行性評估的研議，看能不能在這個時候起一個什麼樣的程序，才會進入到程序裡。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

行政院長卓榮泰21日赴立法院施政報告並備詢，圖為國民黨立委洪孟楷質詢。（記者廖振輝攝）

台灣詐騙猖獗，國民黨立委洪孟楷今天在立法院質詢詢問，台灣可否研議效仿新加玻使用鞭刑制度打詐，並要求法務部在半年內提出可行性評估。（翻攝自國會頻道）

