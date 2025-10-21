為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小姨高翬被爆料是凱思國際金主 葉耀元：黃國昌很難繼續裝死了

    2025/10/21 12:01 即時新聞／綜合報導
    黃國昌。（記者陳逸寬攝）

    黃國昌。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨主席黃國昌近日深陷養狗仔風波，《鏡週刊》今再度爆料，指支付「狗仔」薪資的凱思國際金主正是黃國昌妻妹高翬。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元坦言，「金流確定了，黃國昌學長就很難繼續裝死了」。

    網紅徐閉今日轉發《鏡週刊》報導內容指出，凱思國際的上層公司耘力國際文化，早在2016年成立，由黃國昌的小姨子高翬擔任負責人，經營業務主要為公關行銷，根據監察院官網資料，耘力曾承接幾個選舉小案，該公司的商標還是曾接棒黃國昌在新北汐止參選立委的親信賴嘉倫幫忙申請，賴是黃的核心幕僚，目前轉任民眾黨立委陳昭姿辦公室主任。

    2021年耘力注資成立凱思，黃妻高翔的台北國際商務顧問公司，也在同年12月遷至台北市大安區安和路二段信安國際大樓，這個時間點正是黃國昌透過記者謝幸恩成立狗仔集團，並開始以「蕭依依」的假名在《菱傳媒》及《民報》撰寫踢爆政敵的獨家跟拍新聞。

    徐閉最後諷刺地說，「 黃國昌今天應該很想放颱風假吧」；葉耀元隨後轉發PO文並發文稱，「金流確定了，黃國昌學長就很難繼續裝死了」。

    針對鏡週刊的爆料，黃國昌今日稍早受訪時痛批內容子虛烏有，更諷刺週刊預告的所謂「本週大菜」端出來的是「一盆餿水」，並喊話要求道歉更正，否則將採取法律行動。

    相關新聞請見︰

    週刊爆小姨子是狗仔金主 黃國昌酸「大菜端餿水」：不道歉將提告

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播