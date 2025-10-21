小姨高翬被爆料是凱思國際金主 葉耀元：黃國昌很難繼續裝死了

黃國昌。（記者陳逸寬攝）

民眾黨主席黃國昌近日深陷養狗仔風波，《鏡週刊》今再度爆料，指支付「狗仔」薪資的凱思國際金主正是黃國昌妻妹高翬。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元坦言，「金流確定了，黃國昌學長就很難繼續裝死了」。

網紅徐閉今日轉發《鏡週刊》報導內容指出，凱思國際的上層公司耘力國際文化，早在2016年成立，由黃國昌的小姨子高翬擔任負責人，經營業務主要為公關行銷，根據監察院官網資料，耘力曾承接幾個選舉小案，該公司的商標還是曾接棒黃國昌在新北汐止參選立委的親信賴嘉倫幫忙申請，賴是黃的核心幕僚，目前轉任民眾黨立委陳昭姿辦公室主任。

請繼續往下閱讀...

2021年耘力注資成立凱思，黃妻高翔的台北國際商務顧問公司，也在同年12月遷至台北市大安區安和路二段信安國際大樓，這個時間點正是黃國昌透過記者謝幸恩成立狗仔集團，並開始以「蕭依依」的假名在《菱傳媒》及《民報》撰寫踢爆政敵的獨家跟拍新聞。

徐閉最後諷刺地說，「 黃國昌今天應該很想放颱風假吧」；葉耀元隨後轉發PO文並發文稱，「金流確定了，黃國昌學長就很難繼續裝死了」。

針對鏡週刊的爆料，黃國昌今日稍早受訪時痛批內容子虛烏有，更諷刺週刊預告的所謂「本週大菜」端出來的是「一盆餿水」，並喊話要求道歉更正，否則將採取法律行動。

相關新聞請見︰

週刊爆小姨子是狗仔金主 黃國昌酸「大菜端餿水」：不道歉將提告

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法