小姨高翬被爆料是凱思國際金主 詹凌瑀：黃國昌該不會不認識吧？

民眾黨主席黃國昌近2個月捲入各種爭議，包括被爆「養狗仔」及「養駭客」等事件，週刊今報導指出，凱思國際首位金主是黃國昌姻親高翬，也就是妻子高翔的妹妹。媒體人詹凌瑀質疑，黃國昌難道不需要說清楚金流往來嗎？並質問：「黃國昌應該不會連自己的小姨子都不認識吧！」

詹凌瑀表示，黃國昌從狗仔事件曝光以來，就跟「狗仔窩」凱思國際切割，一副「關我什麼事」的樣子，結果後續被踢爆，老婆高翔跟孩子的戶籍都掛在凱思國際負責人李麗娟在大安區的房產；今天週刊更進一步爆料，凱思國際的實質出資者，就是高翔的妹妹高翬。

詹凌瑀引述週刊報導指出，高翬擔任負責人的耘力國際文化公司在2021年匯出100萬元成立凱思國際，從這裡可以看出高翬是凱思國際的初始金主，而凱思國際又在2022年拿出1000萬元投資《民報》。

詹質疑：「這些金流往來，黃國昌不需要說清楚嗎？退一萬步說，黃國昌應該不會連自己的小姨子都不認識吧！你的小姨子幫你出錢成立狗仔窩、幫狗仔付薪水、還出錢投資媒體讓你的狗仔頭蕭依依可以『發獨家』，光是這些你要撇清就說不過去囉！」

詹凌瑀反問：「還是這都是寶貝背著你亂搞，你都被蒙在鼓裡？就看看誰都可割可棄的黃國昌，要如何切割他最重要的金主高翔一家人。」詹凌瑀認為，目前整件事看起來，就是黃國昌與高家一手操盤，黃國昌負責找狗仔、駭客、臥底仔；高翔一家負責找錢、成立公司、與金主周旋，大家各司其職。

詹凌瑀表示，高家到底介入黃國昌的政治事業多少？夫人派是否才是實質掌權者？黃國昌還要躲到何時才願意說清楚？更直言：「沒關係，不跟人民交代，你就好好去跟檢調說明吧！」

