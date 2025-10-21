為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    停砍年金政府須撥補2780億 羅智強：民進黨曾說撥補就是改革

    2025/10/21 11:07 記者林欣漢／台北報導
    國民黨團書記長羅智強。（資料照）

    國民黨團書記長羅智強。（資料照）

    國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲昨排審國民黨團、國民黨立委所提「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」，要求停砍公立學校教職員退休金、停止所得替代率逐年降低等。不過，教育部、銓敘部均指出，若通過將導致退撫基金用罄年度提早發生，須由政府預算撥補2780億元（未折現），由全民稅收負擔。對此，國民黨團書記長羅智強今日表示，過去七年政府撥補勞保五千多億元，甚至說撥補就是改革，講白了民進黨就是在欺負軍公教警消。

    國民黨團及國民黨立委提案修正退休所得替代率自113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，且審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數累計成長率調整。

    羅智強說，民進黨就是欺負軍公教警消最兇狠的政黨，國民黨一路挺軍公教警消，民進黨是一路踩軍公教警消，昨天他詢問銓敘部，勞保過去七年政府撥補五千多億元，政府甚至說勞保不會破產，政府會負最終支付責任，現在連續三年每年包括明年度預算撥補一千二百餘億元，甚至說撥補就是改革，銓敘部說年金的問題撥補就能解決。

    羅智強表示，講白了民進黨就是在欺負軍公教警消，國家有今天經濟發展的成果，難道不是軍公教帶來的？為什麼把軍公教看成仇人呢？而且今天是停砍，沒有要回到2018年前的水準，現在的所得替代率已經砍到低於七成，最原始考試院的版本就是七成。

    羅智強指出，只不過卑微的請你停砍，不是要回到2018年前的水準，只是說你把血跟肉都吸乾了，不要斷他的筋跟骨，非常卑微，但看起來民進黨就是鐵了心橫了肚，一定要砍軍公教，馬英九執政的時候，公務員報考人數是52萬人次，現在剩16萬人次，掉了7成，沒看到這個嚴重性嗎？沒有優秀的公務員，國家如何運作，刨根、挖本把軍公教打成米蟲，剝奪他們該有的保障的時候，國家還會有人才來服務嗎？

