鄭麗文當選國民黨主席 黃暐瀚：黨意與民意是否脫節？

鄭麗文（中）。（資料照）

前立委鄭麗文當選國民黨主席後引起外界矚目。資深媒體人黃暐瀚分析，根據台灣各項民調顯示達7成台灣人認為「我是台灣人」，對於「九二共識認同度」也逐年下降，稱鄭麗文的「主張」代表「黨意」，這點無庸置疑，不過「黨意與民意是否脫節？」、「鄭主席要讓一中論述成為台灣民意主流，能否成真？」，靜待未來觀察與檢驗。

「黨意與民意」，黃暐瀚今發文提及，儘管投票率只有39%，鄭麗文主席當選人獲得「過半黨員支持」，說鄭麗文的「主張」代表「黨意」，這點無庸置疑。不過選前2份民調，包括美麗島電子報、台灣民意基金會都顯示郝龍斌的支持度（一般公民）高於鄭麗文，黨意與民意是否「脫節」？值得關注。

請繼續往下閱讀...

未來4年，國民黨將由鄭麗文領導，國民黨的兩岸論述將是「讓台灣多數人自豪自信地喊出我是中國人」、「九二共識、反台獨」、「一中原則」、「站在巨人的肩膀上」，其中最敏感的則是習近平賀電上的期許：「推進國家統一」。

根據台灣各項民調顯示，

第1點，7成以上認為「我是台灣人」，「我是中國人」並非主流。

第2點，九二共識認同度逐年下降。（陸委會7成不同意、天下民調5成7不同意）

根據之前選舉結果可知，首先，2015馬習會後，國民黨總統選舉大敗（朱381萬票），泛藍得票萎縮；再者，主張「九二共識、一中原則」的國民黨，已經連續三次總統大選失敗。

黃暐瀚最後說，過去的實例，說明「靠向中間」才是執政之道（不分藍綠），鄭主席雄心壯志，要讓一中論述成為台灣民意主流，能否成真？靜待2026，特別是2028的總統大選結果檢驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法