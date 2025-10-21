鄭麗文一直在變 王婉諭分析：中共最理想樣板

國民黨新任黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨新任黨主席鄭麗文被外界指「紅統派」，對此時代力量黨主席王婉諭分析，鄭麗文在選前表明「未來所有台灣人都會自豪自信地說我是中國人」，她認為文化認同當然可以多元，但國家立場必須清晰，不過真正的問題，是他連共軍圍台，都可以解釋成這是在保護台灣、維護治安，這根本就是敵我不分了。

王婉諭昨發文提到，前立委鄭麗文上週六當選中國國民黨主席。她在媒體上提醒：「從選舉結果來看，中共恐怕已正式拿下國民黨，將他納為附隨組織。」這句話，引起藍營的強烈反彈。各大新聞、社群平台上滿是對我的謾罵、人身攻擊。因為他們很清楚，這句話的殺傷力有多大。

其實，在這場黨主席選舉前，就已經有人點出相同的警訊。而且這個人，就是2024年中國國民黨的的副總統候選人趙少康。而且直到19日，趙先生都還是堅持相同的觀點。「黨主席要降低、消除親中力量，否則會令不出黨中央」、「有一部分人因為太討厭民進黨了，寧願共產黨來台灣收拾民進黨。這種想法太可怕了，我完全不贊成。」這些話，顯示出國民黨內部其實也存在對中關係的擔憂。而趙少康的憂慮，也在鄭麗文當選後一步步成真。

王婉諭說，鄭麗文沒有因為黨內反彈就迴避這個標籤。反之，她選擇親手把它貼到自己身上。就在當選隔天，習近平火速發來賀電：「期望兩黨堅持共同政治基礎，增強做中國人的志氣、推進國家統一。」

短短幾句話，藏著2層含意。第一，很多人說習近平發賀電是慣例，但其實不是。2020 年，普遍被視為本土派代表的江啟臣當選時，中共就沒有發來賀電。第二，2021年朱立倫當選，則是賀電第一次出現「為國家謀『統一』」這幾個字。但這一次，中共不再「謀」統一了，而是明確寫出「推進」統一。從「規劃」走向「行動」，這封賀電的文字，絕對是有意義的。而且鄭麗文的回應很直接：「不排除赴中，與習近平會面。」

這整件事情，最值得我們深思的是：為什麼中共會選擇鄭麗文？他們難道不擔心一個出身綠營的學運青年嗎？其實，答案恰恰相反。她的背景，才是他們最需要的樣板。我相信，在3個月前，一定還有很多人根本不知道鄭麗文是誰。她出身學運，大學時就積極參加異議性社團，不只大力批判國民黨，還公開主張過台獨。

這樣的人，早年當然也在民進黨內獲得公職機會，直到後來，因為慢慢失勢，加上對黨內的烏龍爆料事件，才轉換舞台。不過幾年時間，他就從學運青年，搖身一變到連戰身旁祝壽。從主張台獨到擁抱統一，這樣的轉折，對中共而言，正好是最能被利用的政治樣板。

鄭麗文唯一的不變，就是她一直在變。這樣的政治風格，也讓人難以分辨，她究竟代表哪一種的國民黨。去年總統大選，她一開始支持侯友宜，後來又呼籲柯正侯副；檯面上力挺柯文哲，私底下又勸進郭台銘。選前挺柯的她，選後又罵柯「比垃圾還不如」；罷免前還喊要組黨外在野大聯盟，幾個月後，卻又回頭選國民黨主席。對一般人來說，這叫反覆無常。對中共來說，這是一個什麼都能夠交換的人，最好控制。

「未來所有台灣人都會自豪自信地說我是中國人」，這是鄭麗文在選前的宣示。王婉瑜指出，必須要說在文化、歷史與情感上，懷抱中國認同，這在台灣社會並非不可理解，也應該被接受。但是，這種情懷不應該被強加在所有人身上，更不該上綱為對中共政權的認同。

文化認同當然可以多元，但國家立場必須清晰。鄭麗文真正的問題，是他連共軍圍台，都可以解釋成這是在保護台灣、維護治安，這根本就是敵我不分了。就像趙少康所說的：有一部分人，反綠反到變紅了。

「討厭民進黨」當然沒問題。但因為「討厭民進黨」變成「支持共產黨」，民主社會的理性邊界就開始崩解了。而中共正是利用這樣的裂縫，用輿論、媒體、網軍滲透我們的公共討論，製造混亂與對立。我相信很多的國民黨支持者、期待政黨輪替的選民不是這樣想的。但在鄭麗文的旋風之下，他們也都被迫上了車。

王婉瑜回憶，她跟鄭麗文一起當過同事。但老實說，她在議題推動上沒有什麼具體成果，只在鏡頭前的表演能力驚人。如今，她登上國民黨的最高位置，也讓外界必須再次檢視：這個百年政黨，究竟要走向民主深化的道路，還是重回國共合作的懷抱？這不只是國民黨的悲哀，更是台灣民主的危機。我仍希望，她只是逢場作戲；但更現實的可能是，台灣正站在一個歷史交叉點上。也許，這會是國民黨再次分裂的開始；又或許，這會是台灣社會真正清醒的契機。

「動用境外網軍，比國內網軍更嚴重，它不是言論自由。我們只有一個台灣，有些原則，必須守住。」說出這句話的，是陳文茜。她的提醒，也是我想說的：台灣政壇有各種顏色立場。我們可以相互競爭、批評、對抗，但我們不能忘記，我們要守住的底線，是民主、是自由、是台灣。民主與主權，必須是我們不能動搖、也是最堅定的共識。

