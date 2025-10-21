為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「閃兵集團」再拘提3藝人 顧立雄：加速和三總研討避免再發生

    2025/10/21 10:09 記者謝君臨／台北報導
    國防部長顧立雄。（資料照）

    國防部長顧立雄。（資料照）

    本報獨家報導，檢警偵辦以男子陳志明為首的「閃兵集團」，今早再執行第3波掃蕩，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）等人。對於接連爆發閃兵事件會否衝擊國人對兵役制度的信心，國防部長顧立雄今表示，國防部會加速和三軍總醫院進行相關研討，會努力策進，避免相關情事發生。

    檢警偵辦「閃兵集團」案，今年2月、5月執行2波掃蕩，拘提3名共犯及藝人王大陸、陳零九等欲閃兵或閃兵成功的役男，且於6月起訴陳嫌等28人，檢警今早再執行第3波掃蕩，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉等人，預估此波掃蕩將帶回10人，傳出有5位藝人涉案。

    顧立雄今赴立法院備詢前接受媒體聯訪，針對第3波「閃兵集團」案，他表示，國防部之前已經和三軍總醫院做過研討，就相關體位認定標準等，還有避免閃兵的情況發生，有做相關預防措施。「現在詳細的情況，我要做進一步瞭解。」

    對於是否加嚴兵役體檢制度，顧立雄強調，國防部會加速和三軍總醫院進行相關研討，會努力策進，避免相關情事發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播