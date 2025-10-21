「閃兵集團」再拘提3藝人 顧立雄：加速和三總研討避免再發生

國防部長顧立雄。（資料照）

本報獨家報導，檢警偵辦以男子陳志明為首的「閃兵集團」，今早再執行第3波掃蕩，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）等人。對於接連爆發閃兵事件會否衝擊國人對兵役制度的信心，國防部長顧立雄今表示，國防部會加速和三軍總醫院進行相關研討，會努力策進，避免相關情事發生。

檢警偵辦「閃兵集團」案，今年2月、5月執行2波掃蕩，拘提3名共犯及藝人王大陸、陳零九等欲閃兵或閃兵成功的役男，且於6月起訴陳嫌等28人，檢警今早再執行第3波掃蕩，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉等人，預估此波掃蕩將帶回10人，傳出有5位藝人涉案。

顧立雄今赴立法院備詢前接受媒體聯訪，針對第3波「閃兵集團」案，他表示，國防部之前已經和三軍總醫院做過研討，就相關體位認定標準等，還有避免閃兵的情況發生，有做相關預防措施。「現在詳細的情況，我要做進一步瞭解。」

對於是否加嚴兵役體檢制度，顧立雄強調，國防部會加速和三軍總醫院進行相關研討，會努力策進，避免相關情事發生。

