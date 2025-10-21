中國威脅全球安全穩定！吳釗燮：台灣不是中共唯一鎖定目標

陸委會舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，國安會秘書長吳釗燮出席會議發表演說後。（記者田裕華攝）

陸委會今日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，國安會秘書長吳釗燮致詞表示，台灣不是中共唯一鎖定目標，中國軍事擴張已經擴及第一島鏈以外。若中國對台使用武力或文攻武嚇，就是全球穩定安全的威脅，台灣不怕中國的文攻武嚇，因為背後有強大夥伴的支持。

吳釗燮指出，過去幾年全球局勢動盪不安，俄羅斯全面入侵烏克蘭，這場戰爭方興未艾，也影響鄰近地區，以色列和哈瑪斯的衝突造成危機，在太平洋這一邊，中共在台海、東海、南海持續升高軍事演習，在台灣，這些軍事演習未來有可能成真。

請繼續往下閱讀...

吳釗燮強調，中共非常積極進行軍事擴張威脅台灣主權，中國希望能夠掌握這個地區，無論在台灣周遭海域進行軍演，也在東南亞國家進行布局，第一島鏈因為解放軍已可能成為戰場。

吳釗燮透露，台灣不是中共唯一鎖定的目標，中共軍事擴張已經擴及第一島鏈以外，今年在沒有通知下，解放軍就在澳洲周邊進行演習，更在第一島鏈和第二島鏈之間軍演，而且還跟伊朗合作，在美國眼中已經更具有威脅。

「台灣位於第一島鏈前線首當其衝！」吳釗燮說，可以看到台灣的海底電纜常被剪斷，並遭到灰色地帶作戰，「灰色」這個詞彙常令人忽略威脅之所在，中國會用威脅和誘騙方式來進行擴張。

吳釗燮分析，中國去年以一中原則為口號統戰，但一中不是中立的名詞，中國扭曲聯大2758決議稱台灣是中國不可分割一部分，中國也持續對台進行威嚇動作，進行混合作戰，有各種的資安攻擊和錯假資訊，甚至介入台灣的選舉，也在政府與民眾之間佈下懷疑的種子，更運用AI工具進行各種認知作戰。

吳釗燮強調，台灣秉持「四個堅持」，不會主動挑釁，賴總統致力於維護區域和平，台灣也會扮演印太地區負責任的角色。目前國防預算占GDP的3%，到2030年將提升到5%，會讓台灣做好備戰的準備，台灣絕對有強烈決心來捍衛自己。今年漢光演習已經有了轉變，台灣公民並不會陷入混亂，民眾可看到戰爭部隊在戰爭中如何守護他們的安全，政府也會提供戰略物資和韌性，重點是在全社會韌性下，所有政府宣布投降的訊息，絕對是假訊息。

吳釗燮批評，中國目前正舉辦四中全會，但看到新聞重點不再於政策措施，而是上層領導人物的動態，中共之前舉行九三閱兵，中國不致力於處理國內經濟問題，而是致力於武力的行動。如果中國要用武力犯台或文攻武嚇，就是全球穩定安全的威脅。台灣不怕中國的文攻武嚇，因為背後有強大夥伴的支持。

陸委會舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，國安會秘書長吳釗燮出席會議發表演說後並與來賓台上合影。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法