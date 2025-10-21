中共公布我國軍個資 顧立雄：利用台灣民主社會拼湊資訊

國防部長顧立雄。（資料照）

針對中共近期接連公布我國軍個資；國防部長顧立雄今於立法院備詢前表示，中國從事的是一種認知戰和心理戰，要形成一定的心理威懾，當然他們也會利用台灣民主社會的透明拼湊個資，再進行發布，這部分會改進並進行相關要求，包括要求相關單位的人在社群媒體上的活動，要避免個資洩漏，甚至進行化名。

中國福建廈門公安局日前公布我國軍「心戰大隊」18名成員個資，中共官媒央視旗下新媒體「日月譚天」近日進一步點名，5家台企涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。長期觀察中共認知戰的資安人士指出，中共習慣花錢購買情資，但這2波資料都是網路公開資訊。

請繼續往下閱讀...

顧立雄今赴立法院備詢前接受媒體聯訪，針對中共近期陸續公布我國軍個資，他認為，中國從事的是一種認知戰和心理戰，要形成一定的心理威懾，當然他們會利用台灣民主社會的透明，來拼湊一些個資，再進行發布。

顧立雄分析，中共主要的目的，當然除了心理威懾之外，也在分化台灣社會，這部分會改進，並進行相關要求，包括要求相關原服務單位的人，在社群媒體上的活動，要盡量避免個資洩漏，同時也會給他們加強相關輔導，並針對此事研議策進，要不要進行相關化名的作為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法