    中共公布我國軍個資 顧立雄：利用台灣民主社會拼湊資訊

    2025/10/21 09:57 記者謝君臨／台北報導
    國防部長顧立雄。（資料照）

    國防部長顧立雄。（資料照）

    針對中共近期接連公布我國軍個資；國防部長顧立雄今於立法院備詢前表示，中國從事的是一種認知戰和心理戰，要形成一定的心理威懾，當然他們也會利用台灣民主社會的透明拼湊個資，再進行發布，這部分會改進並進行相關要求，包括要求相關單位的人在社群媒體上的活動，要避免個資洩漏，甚至進行化名。

    中國福建廈門公安局日前公布我國軍「心戰大隊」18名成員個資，中共官媒央視旗下新媒體「日月譚天」近日進一步點名，5家台企涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。長期觀察中共認知戰的資安人士指出，中共習慣花錢購買情資，但這2波資料都是網路公開資訊。

    顧立雄今赴立法院備詢前接受媒體聯訪，針對中共近期陸續公布我國軍個資，他認為，中國從事的是一種認知戰和心理戰，要形成一定的心理威懾，當然他們會利用台灣民主社會的透明，來拼湊一些個資，再進行發布。

    顧立雄分析，中共主要的目的，當然除了心理威懾之外，也在分化台灣社會，這部分會改進，並進行相關要求，包括要求相關原服務單位的人，在社群媒體上的活動，要盡量避免個資洩漏，同時也會給他們加強相關輔導，並針對此事研議策進，要不要進行相關化名的作為。

