高雄與日本青森縣、陸奧市簽三方友好 陳其邁：30年前教育合作結緣

高雄市長陳其邁與青森縣宮下宗一郎知事（左）、及陸奧市山本知也市長（右）共同簽署友好交流協定。（高市府提供）

日本青森縣、陸奧市與高雄市，10月20日簽署三方友好交流協定書，成為高雄第44、45個締盟城市；市長陳其邁表示，3城淵源從30年前教育合作結緣。

高雄市長陳其邁、青森縣知事宮下宗一郎及陸奧市市長山本知也，昨皆出席簽署儀式，日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史也到場見證。

陳其邁指出，高雄與青森、陸奧的城市淵源，要從30多年前的中學姊妹校開始說起，三方因教育合作結緣，去年底簽署合作備忘錄後，更全面緊鑼密鼓展開各領域交流，特別感謝青森縣知事、陸奧市長的大力支持，未來將以教育、農漁產業及觀光文化合作為核心，持續促成台日城市的多元合作。

宮下宗一郎強調，青森種植蘋果有150年歷史，台灣一直是最大出口市場。期待能繼續向台灣推廣青森優質農產，青青森與高雄在產業及觀光上皆有高度互補性，未來在農漁特產、綠色能源、半導體及高科技產業，都將推動更多元的交流及合作。

山本知也則指出，三方友誼從教育交流起步，也在文化與觀光上結出果實，期待締盟後從「朋友」昇華為「親友」，三城的友誼更緊密。

高市行政暨國際處處長張硯卿指出，今年4月起，陸奧市首度派遣職員小林晉常駐市府，為日本地方政府公務員駐點高雄首例，進一步強化城市交流常態化，也讓三方溝通更有效率。

今年8月高雄市副市長羅達生率團回訪青森縣與陸奧市，參與當地百年歷史的「田名部神社例大祭」，當時民眾熱情以自製燈籠歡迎代表團，更充分展現城市外交走進市民生活，隨著三方締盟，未來將持續為台日友誼注入新的活力。

