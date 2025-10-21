為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    週刊爆凱思首位金主是黃國昌小姨子 黃帝穎轟民主之恥

    2025/10/21 08:59 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（見圖）近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，針對黃國昌一再迴避養狗仔的錢從哪來，律師黃帝穎引述媒體爆料指出，凱思首位金主是黃國昌姻親高翬。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（見圖）近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，針對黃國昌一再迴避養狗仔的錢從哪來，律師黃帝穎引述媒體爆料指出，凱思首位金主是黃國昌姻親高翬。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，針對黃國昌一再迴避養狗仔的錢從哪來，律師黃帝穎引述媒體爆料指出，凱思首位金主是黃國昌姻親高翬，並批黃國昌指揮狗仔跟監政敵，又一再迴避資金來源問題，簡直民主之恥。

    黃帝穎在臉書發文指出，週刊爆料指黃國昌養狗仔跟拍政敵，支付狗仔薪水的凱思國際資金來源也引發社會關注，對週刊質疑他透過姻親成立凱思國際，黃國昌數度反嗆「到底是哪個姻親？」如今隨著金流逐一爬梳，注資凱思國際的政商人士曝光，2021年匯出第一筆資金成立這家公司的神祕金主，就是黃國昌的小姨子高翬（音同輝）。

    黃帝穎批評，全球民主國家沒有任何公職人員養狗仔跟監政敵，新聞自由保障的是新聞媒體跟拍公眾人物，但不保障政客指揮狗仔跟監政敵，這是民主ABC，黃國昌指揮狗仔跟監政敵，又一再迴避資金來源問題，簡直民主之恥。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播