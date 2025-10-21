週刊爆凱思首位金主是黃國昌小姨子 黃帝穎轟民主之恥

民眾黨主席黃國昌（見圖）近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，針對黃國昌一再迴避養狗仔的錢從哪來，律師黃帝穎引述媒體爆料指出，凱思首位金主是黃國昌姻親高翬。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，針對黃國昌一再迴避養狗仔的錢從哪來，律師黃帝穎引述媒體爆料指出，凱思首位金主是黃國昌姻親高翬，並批黃國昌指揮狗仔跟監政敵，又一再迴避資金來源問題，簡直民主之恥。

黃帝穎在臉書發文指出，週刊爆料指黃國昌養狗仔跟拍政敵，支付狗仔薪水的凱思國際資金來源也引發社會關注，對週刊質疑他透過姻親成立凱思國際，黃國昌數度反嗆「到底是哪個姻親？」如今隨著金流逐一爬梳，注資凱思國際的政商人士曝光，2021年匯出第一筆資金成立這家公司的神祕金主，就是黃國昌的小姨子高翬（音同輝）。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎批評，全球民主國家沒有任何公職人員養狗仔跟監政敵，新聞自由保障的是新聞媒體跟拍公眾人物，但不保障政客指揮狗仔跟監政敵，這是民主ABC，黃國昌指揮狗仔跟監政敵，又一再迴避資金來源問題，簡直民主之恥。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法