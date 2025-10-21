超大豪雨炸台北 蔣萬安臉書被灌爆：你自己出過門了嗎？

根據中央氣象署今天清晨4時「最新雨量預測」，共有4縣市雨量達停班課標準，包括台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣。（圖擷自氣象署）

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，北台灣今晨出現「超大豪雨」，由於昨晚北市府宣布今日仍正常上班上課，一早有許多網友氣炸到台北市長蔣萬安的臉書洗版，怒批「現在已達到停班停課標準，還不公布」、「我已經30分鐘叫不到車了，你自己出過門了嗎？」

《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米）。不過是否停班停課，仍以各縣市政府決策為準。而根據中央氣象署今天清晨4時「最新雨量預測」，共有4縣市雨量達停班課標準，包括台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣。

今天一早在蔣萬安的臉書底下則可看到民眾紛紛留言抱怨「不知民間疾苦」、「別人家的小孩死不完？」、「因為颱風天遲到沒有全勤，市長要賠給我嗎」、「蔣……咕嚕咕嚕……不……咕嚕咕嚕……聽……咕嚕咕嚕」、「出來一起塞車啊……」、「蔣萬安你今天給我騎機車上班！」、「真的好爛！風大得要死一堆機車族滑倒好嗎！」，不過也有部分網友稱「現在只有小小的毛毛雨，沒風」、「這點雨一堆人在那邊不想上班，笑死人」等。

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，北台灣今晨出現「超大豪雨」。（圖擷自氣象署）

