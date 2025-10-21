鄭麗文當選國民黨主席 顏擇雅：藍營骨子裡不團結、一片焦慮

出身民進黨的前立委鄭麗文當選國民黨主席，引發各界關注。（資料照）

前立委鄭麗文當選國民黨主席，引發各界熱議。作家顏擇雅發文指出，有不少老江湖輔佐鄭麗文，她也相信未來會有鄭習會，並指「本來我們都以為大罷免的輸家是民進黨，搞半天，大罷免的真正輸家是郝趙朱盧，是還在慶祝光輝十月的中華民國」。顏擇雅也稱，「藍營如今一片團結之聲，真正意思就是『閉嘴別吵了』，可見骨子裡已不團結，已一片焦慮」。

顏擇雅在臉書發文指出，昨晚央視新聞聯播，頭條就是習近平電賀鄭麗文。她表示自己傾向於相信會有鄭習會，而且給鄭麗文的規格會很高。

請繼續往下閱讀...

顏擇雅透露，她過去曾上過一次鄭麗文節目，並形容對方「她當然沒趙少康、陳文茜聰明，也沒陳鳳馨、唐湘龍用功。但她隨時臉上都有一個disarming smile（讓人覺得不應該對她有戒心的笑容），咧嘴笑出聲的樣子還有一種高中女生的天真，全身一股熱力（vitality），所以我認為她是有群眾魅力的。我不認為她是女版黃國昌，也不是國民黨蔡英文。因為她比兩人有親和力」。

顏擇雅表示，鄭麗文在網路上已有不少中國粉絲。將來訪問中國，是有可能造成一股旋風的。如此出口轉內銷，在台灣的人氣就會繼續往上。

顏擇雅提到，選前有人認為鄭麗文是草包，但顏擇雅注意到輔佐鄭麗文的有不少老江湖。張榮恭是李登輝提拔的本省才俊。李乾龍夠本土，有宮廟系統人脈，擔任黨秘書長是回鍋。這兩人無官一身輕時，中國那邊一直向他們招手做關係，你只能說中共真的很會放長線釣大魚。顏擇雅也指出，鄭麗文至今對中華民國派沒半句惡言。壞話都讓邱毅、蔡正元去說。這點很厲害。邱蔡兩人更是老江湖中的老江湖。

顏擇雅表示，她認為台派指望美國幫忙收拾親中派，是不實際的。關於台灣輿情掌握，美國跟中共是完全相反。中共是事情發生前就做一大堆沙盤推演，美國則是等發生後再來慢慢研究。顏擇雅也猜測，AIT應該現才要開始做功課吧，美國會怎麼看鄭麗文現象，她覺得現在很難講。顏擇雅也說，鄭麗文的對美關係應該是楊永明負責。楊永明是AIT多年來一直很熟的學者，程度也不差。

顏擇雅強調，要說服選民別把票投給親中票，讓選民明白「各表一中」與「一中各表」意思相差十萬八千里，這一定是漫長曲折的過程，台派只能自己做，而且沒有捷徑。

顏擇雅分析，鄭麗文當選，綠營表達感受都很直接，藍營則都憋著。但她相信藍營頭面人物此時的忐忑不安，應該是比換柱前後更嚴重。一個時代真的結束了嗎？歷史真的翻頁了嗎？一中各表已經被各表一中取代了嗎？這樣要怎麼說服選民說國民黨打算維持現狀？

顏擇雅也提到，搞不好有些藍營很氣民進黨此時還在內鬥。如果民進黨2026選很糟，鄭麗文氣勢更上一層樓，盧大媽就真的拜拜了。

顏擇雅也直言，「本來我們都以為大罷免的輸家是民進黨，是賴清德與柯建銘。現在才知不是，至少綠營沒路線之爭，大家再怎麼大鳴大放也不必有人出來喊團結，因為沒人質疑綠營對外的團結」。

顏擇雅在文末也稱，「搞半天，大罷免的真正輸家是郝趙朱盧，是還在慶祝光輝十月的中華民國。藍營如今一片團結之聲，真正意思就是『閉嘴別吵了』，可見骨子裡已不團結，已一片焦慮」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法