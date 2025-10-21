為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    光復災後重建 藍堅持另立專法 張育萌揪出貓膩：把中央當提款機

    2025/10/21 08:36 即時新聞／綜合報導
    張育萌發文質疑，針對光復鄉災後重建，國民黨團堅持另外立法，在專法中卻偷塞一條「地方執行機關為花蓮縣政府」，讓他批評「搶資源、卡預算、推責任」，由傅崐萁領導的國民黨團，眼裡根本沒有災民。（資料照）

    張育萌發文質疑，針對光復鄉災後重建，國民黨團堅持另外立法，在專法中卻偷塞一條「地方執行機關為花蓮縣政府」，讓他批評「搶資源、卡預算、推責任」，由傅崐萁領導的國民黨團，眼裡根本沒有災民。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院會日前通過《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》相關修正草案，國民黨團也提出《樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例修正草案》，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，國民黨團堅持要另外立法，列的預算還比政院版本少，但在專法中卻偷塞一條「地方執行機關為花蓮縣政府」，讓他批評「搶資源、卡預算、推責任」，根本是把中央當提款機。

    張育萌在臉書發文指出，行政院為了重建馬太鞍溪洪災重創的光復鄉，提了《丹娜絲風災特別條例》修法——特別增加250億。這250億從堰塞湖的監測防洪、災民安置，到排水設施修繕、農田復原重建，和災後廢棄物處理，全部都納入。

    張育萌表示，但國民黨團對此不買單，堅持要另立一部《馬太鞍堰塞湖重建特別條例》。最後逕付二讀，要等韓國瑜召集協商。重點是，國民黨版的《馬太鞍堰塞湖重建特別條例》，列的特別預算是200億，其實比行政院的版本還少。對此他質疑「有夠奇怪，行政院版本錢比較多、範圍廣，為什麼國民黨還要堅持立一部專法呢？」

    張育萌直言，因為國民黨版又耍小聰明——他們在專法偷偷塞了一條：「地方執行機關為花蓮縣政府」。至於行政院版本寫的是「縣市政府、及鄉鎮市公所」。

    張育萌表示，「答案呼之欲出了，國民黨版指定中央編的特別預算，可以直接給花蓮縣府用」。對此他也批評，「傅崐萁不是說堰塞湖是中央管的嗎？徐榛蔚不是說撤離是鄉鎮公所的權責嗎？怎麼現在要立專法，又明目張膽的寫『中央編預算給縣府執行？』」

    張育萌砲轟，「搶資源、卡預算、推責任——搞了半天，就是把中央當提款機嘛」，他也質疑傅崐萁領導的國民黨團，眼裡根本沒有災民，只有花蓮縣政府的口袋深不深，能不能再多撈一點而已。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播