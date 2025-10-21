光復災後重建 藍堅持另立專法 張育萌揪出貓膩：把中央當提款機

張育萌發文質疑，針對光復鄉災後重建，國民黨團堅持另外立法，在專法中卻偷塞一條「地方執行機關為花蓮縣政府」，讓他批評「搶資源、卡預算、推責任」，由傅崐萁領導的國民黨團，眼裡根本沒有災民。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院會日前通過《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》相關修正草案，國民黨團也提出《樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例修正草案》，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，國民黨團堅持要另外立法，列的預算還比政院版本少，但在專法中卻偷塞一條「地方執行機關為花蓮縣政府」，讓他批評「搶資源、卡預算、推責任」，根本是把中央當提款機。

張育萌在臉書發文指出，行政院為了重建馬太鞍溪洪災重創的光復鄉，提了《丹娜絲風災特別條例》修法——特別增加250億。這250億從堰塞湖的監測防洪、災民安置，到排水設施修繕、農田復原重建，和災後廢棄物處理，全部都納入。

張育萌表示，但國民黨團對此不買單，堅持要另立一部《馬太鞍堰塞湖重建特別條例》。最後逕付二讀，要等韓國瑜召集協商。重點是，國民黨版的《馬太鞍堰塞湖重建特別條例》，列的特別預算是200億，其實比行政院的版本還少。對此他質疑「有夠奇怪，行政院版本錢比較多、範圍廣，為什麼國民黨還要堅持立一部專法呢？」

張育萌直言，因為國民黨版又耍小聰明——他們在專法偷偷塞了一條：「地方執行機關為花蓮縣政府」。至於行政院版本寫的是「縣市政府、及鄉鎮市公所」。

張育萌表示，「答案呼之欲出了，國民黨版指定中央編的特別預算，可以直接給花蓮縣府用」。對此他也批評，「傅崐萁不是說堰塞湖是中央管的嗎？徐榛蔚不是說撤離是鄉鎮公所的權責嗎？怎麼現在要立專法，又明目張膽的寫『中央編預算給縣府執行？』」

張育萌砲轟，「搶資源、卡預算、推責任——搞了半天，就是把中央當提款機嘛」，他也質疑傅崐萁領導的國民黨團，眼裡根本沒有災民，只有花蓮縣政府的口袋深不深，能不能再多撈一點而已。

