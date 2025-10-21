查柯文哲涉侵占政治獻金案 黃珊珊今二度作證

民眾黨立委黃珊珊。（資料照）

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金案，今日傳喚3名證人，上午傳喚民眾黨立委、時任柯總統競選總幹事黃珊珊，下午傳喚採風公司負責人孫丁君、木可公關公司員工吳敏瑄作證；黃珊珊曾於8月7日為京華城收賄、圖利案到庭作證，今天是為了侵占案第2次作證。

今日到庭的被告為柯文哲、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟。這也是柯文哲於輪空休庭2週以來，再次出庭。

請繼續往下閱讀...

台北地檢署起訴指控，柯文哲在設立政治獻金專戶之前，先將他的肖像權授權給木可公關公司，再由競選總部推出「捐款換小物」活動對外募款，以授權費名義，將募得的政治獻金轉入木可公司帳戶，以此手法侵占政治獻金。

檢方指控，柯等人於2023年6月至2024年1月間，直接以木可公司名義辦理募資，收受民眾的政治捐款，侵占6234萬餘元政治獻金，其中，有4筆共計300萬元捐款，是在2023年6月至9月間來自採風情資分析公司，是採風負責人孫丁君要捐給民眾黨的政治獻金，卻也流向木可公司帳戶。

起訴並指，柯等人透過黃珊珊前秘書、時任木可職員吳敏瑄，向孫丁君說：「木可公司是民眾黨長期配合的廣告公關、企劃設計公司，可將捐款匯至木可公司」。孫丁君依其要求捐款至指定的木可帳戶後，李文娟再指示員工何璦庭開立4張「設計顧問」發票給採風，包裝成商業交易的假象。

今日為釐清政治獻金流入木可帳下的過程與決策，傳喚黃珊珊等3人作證，由檢方主詰問孫丁君，辯方主詰問黃珊珊、吳敏瑄。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法