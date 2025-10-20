為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    有朋自遠方來！日美締盟城市齊訪 台南國際交流蓬勃發展

    2025/10/20 22:04 記者吳俊鋒／台南報導
    台南市長黃偉哲（右）致贈劍獅給山口縣教育長繁吉健志。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲（右）致贈劍獅給山口縣教育長繁吉健志。（台南市政府提供）

    日本友誼市山口縣與美國姊妹市密蘇里州堪薩斯等訪問團今天都來到台南，市長黃偉哲親自接待，雙方都樂見未來持續強化互動，他認為國際交流已透過各種面向開展，成果值得期待。

    山口縣教育長繁吉健志一行到訪，黃偉哲向來賓大力推薦台南的文化歷史，以及產業科技優勢，並邀請當地學生前來教育交流。

    而該縣宇部市的慶進中學校也將在明天來訪，日方相信這樣的互動，可望增進2國年輕世代情誼。

    黃偉哲也認為，近期山口縣超市上架台南八田米，更能見證彼此深厚情誼。

    首度來訪的繁吉健志說，過去聽聞山口縣村岡嗣政知事、柳居俊學議長、島田教明議員等人大力推薦台南，希望雙方有更多實質的教育交流。

    繁吉也分享過去山口縣透過平板視訊，與新加坡、菲律賓、越南等地學校進行交流的經驗，希望未來也能與台南在教育上有密切的聯繫、互動。

    山口縣位於日本九州，一些日本首相與政治家均出身該地，台南於2023年7月締盟後，官方、民間的交流都蓬勃發展。

    密蘇里堪薩斯由姊妹市協會主席Dr. Jeremy Slagoski來訪，黃偉哲也希望推動師生互訪，讓年輕世代延續並深化情誼，以利未來在教育、體育、文化，還有經貿等領域展開更多實質合作。

    台南與堪薩斯市自1978年締結為姊妹市，黃偉哲感謝姊妹市協會，以及大堪薩斯地區的台灣、台南鄉親，長期熱心協助維持雙方的深厚情誼，更邀請市長盧卡斯（Mayor Quinton Lucas）來訪。

    Jeremy Slagoski則說，台南是堪薩斯市早期締結，且持續活躍的姊妹市之一，期待與台灣人社群攜手推進兩市關係。

    Slagoski身兼密蘇里大學堪薩斯分校（UMKC）人文社會科學院的助理院長，此行也拜訪台南大學，他認為雙方在教育領域的合作潛力甚鉅，盼為城市交流再添新頁。

    堪薩斯市位於美國中部密蘇里州，體育風氣極為興盛，獲選為2026世界盃足球賽的主辦城市之一，當地密蘇里大學堪薩斯分校（UMKC）與台南數間大學也有交流。

    台南市長黃偉哲（右四）率市府團隊接待山口縣教育長繁吉健志（左四）一行 人。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲（右四）率市府團隊接待山口縣教育長繁吉健志（左四）一行 人。（台南市政府提供）

    Jeremy Slagoski致贈堪薩斯市明年將舉辦世界盃足球賽的紀念布條給市長黃偉哲。（台南市政府提供）

    Jeremy Slagoski致贈堪薩斯市明年將舉辦世界盃足球賽的紀念布條給市長黃偉哲。（台南市政府提供）

    圖
    圖
