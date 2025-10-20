傳麥玉珍辭南投黨部主委傳投入台中市議員選戰?她笑回:不能選市長嗎?

麥玉珍辭南投黨部主委傳投入台中市議員選戰。（圖：擷自麥玉珍臉書）

民眾黨不分區立委麥玉珍傳明年卸任後有意轉戰明年台中市北屯區市議員選舉，麥玉珍晚間證實請辭主委職務，但一度說，依台灣政治邏輯，「卸任立委有人去選縣市議員嗎」？稱自己目前最重要任務就是完成立委工作，還未規劃下一步，但又稱會配合黨的政策安排，須循徵召模式才參選；民眾黨台中市黨部主委陳清龍強調，當初黨主席柯文哲有要求不分區立委有助黨基層紮根任務，須投入地方選舉，麥玉珍未來選縣市議員會是選項之一，但在南投或台中市選，還有待黨中央評估。

民眾黨選舉決策委員會決議，凡地方黨部主委或副主委擬參加2026年公職人員選舉者，須於本月1日前辭職，麥玉珍晚間證實她已在10月1日請辭南投縣黨部主委職務，外傳她請辭是為投入台中市議員選舉，因家住台中市北屯，可能參選北屯區，但麥玉珍否認請辭主委是為投入議員選戰。

她說，她立委職務明年1月就卸任，盼在最後倒數時間完成成立「新住民發展署」，南投黨部主委她分身乏術難能兼任，趁著黨有10月1日請辭的規定，才「順便」辭職，她迄今沒有規劃下一步。

麥玉珍又說，依台灣的政治邏輯立委卸任後，有人選市議員嗎，她舉黨同是不分區立委張啟楷評估選彰化縣長為例說，「她不能選市長嗎」？強調，目前沒有規劃下一步選舉，但是否選市議員，又說尊重黨的安排，但須是徵召下參選。

陳清龍則指出，麥玉珍目前尚未跟他徵詢過參選台中市議員；陳清龍強調，黨的政策很清楚，不分區立委有責任協助黨紮根基層，須投入地方選舉，選議員會是麥玉珍下一步的選項之一，至於在何地選舉，是參選南投縣及台中市議員，黨會評估麥玉珍多元條件及情況通盤考量，一切尚未定數。

