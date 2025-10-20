史瓦帝尼觀光部長訪台 將拜會林佳龍、彭啟明交流觀光野保議題

外交部表示，史瓦帝尼觀光暨環境事務部長姆孔妲20日至24日率團來台訪問。（資料照）

史瓦帝尼觀光暨環境事務部長姆孔妲（Hon. Jane Mkhonta-Simelane）今（20）日至24日率團來台訪問。外交部表示，訪團在台期間將著重觀光、氣候變遷、野保議題交流，拜會外交部長林佳龍、環境部長彭啟明等人。

外交部表示，史瓦帝尼訪團團員包括國會參議院議員田瑪斯瓦蒂公主（H.R.H. Princess Temaswati Tiffany Dlamini）、國會眾議院議員戴羅蘭（Hon. Lomalanga I. Dlamini）及王家自然保育顧問泰德雷利（Terence Evezard Reilly）夫婦等共5人，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，台史兩國高層交流密切，外交部長林佳龍於今年4月以總統特使身分訪問史瓦帝尼後，積極推動台史觀光合作交流，更於9月25日至10月2日成功籌組史瓦帝尼觀光踩線團，積極協助史國振興及開拓觀光資源、促進台史雙邊人員與觀光交流。

外交部指出，此行是姆孔妲首度訪台，在台期間將著重台史雙邊觀光、氣候變遷及野生動物保育合作等議題，並拜會外交部長林佳龍、環境部長彭啟明、交通部常務次長林國顯，並接受外交部次長吳志中晚宴，以及參訪台北市立木柵動物園、台灣珍古德協會等單位。

外交部表示，台史建交57年以來，兩國關係一向緊密，並奠定堅實的合作基礎，外交部將持續秉持總合外交政策理念，積極推動「榮邦計畫—永續觀光」，深化與史國在各領域之合作，增進兩國情誼與人民福祉，並共同促進觀光永續發展及區域穩定繁榮。

