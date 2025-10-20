上校局長違規用LINE傳海象研析資訊 海軍：未違法蒐集演訓機密

週刊報導，海軍大氣海洋局局長林倉玉上校違法蒐集漢光演習作戰資料，並使用LINE傳送國軍機密。海軍司令部表示，違法要求所屬蒐集演訓機密等情事並不屬實。（擷取自中華民國海軍官網）

週刊報導指出，海軍大氣海洋局局長林倉玉上校違法蒐集漢光演習作戰資料，並使用LINE傳送國軍機密。海軍司令部表示，將針對違反資安規定部分檢討適處，違法要求所屬蒐集演訓機密等情事則不屬實。

海軍司令部晚間透過新聞稿說明，林倉玉因應公務任務需求，研析海域氣海象資訊，供海上任務運用，於2023年10月24日創設公務群組，2024年4月3日考量資訊安全解除群組，比對時間及資料，內容非漢光演習實兵操演階段；針對違反資安規定部分，海軍司令部將檢討適處。

海軍指出，對於報導內容指涉違法要求所屬蒐集演訓機密資訊、擅改春節戰備輪值、私自讓中資背景公司入營、運送中共浮標入營未採保密安全措施、接受廠商招待餐敘、營區男女混住及浮編國土韌性特別預算等情事，經訪談相關當事人，並實施官兵問卷，同時審查佐證資料，均不屬實。

海軍表示，籲請媒體報導前善盡查證責任，並請國人勿受不實指控誤導。

