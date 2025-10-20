黃智賢自曝5年前幫中國罵過鄭麗文 怎料現在遭出征還被轟台獨！

黃智賢20日突然透露，她5年前曾公開罵過鄭麗文，結果最近被網軍翻出來出征。（圖翻攝自YT：黃智賢夜問）

國民黨主席改選競選期間，有中媒和大量IP位置顯示在中國的帳號發布短影音力捧鄭麗文，因此藍營內部包括郝龍斌、趙少康等人都跳出來罕見指控中國介選，本月18日鄭麗文如願高票當選黨魁，被外界視為中共介入國內政黨選舉成功的首例，隔天（19日）中國國家主席習近平親發賀電，掀輿論熱議。而資深媒體人黃智賢今天（20日）突然透露，她5年前曾公開罵過鄭麗文，結果最近被網軍翻出來出征，給她貼上「台獨」的標籤，引發討論。

黃智賢今天在其YT頻道「黃智賢夜問」開直播，談及鄭麗文當選國民黨主席並與習近平友好互動一事時，突然表示她覺得背後似乎有很大的流量在支持鄭麗文，接著提到自己2020年武肺疫情期間上趙少康的節目，批評當時鄭麗文譏笑中國方艙醫院的事，沒想到最近被翻出來，而且是她被砲打，「竟然有一股莫名大的流量，去弄我5年前批評鄭麗文這件事情，然後說我是台獨……」，黃智賢說到這，露出一副傻眼的表情，擺了擺手無奈表示，「我有什麼好說的？」

長年來被視為統派的黃智賢，怎麼也沒想到過去幫中國說話，卻因罵的對象是鄭麗文，如今就遭出征，「這意思是說，我以後不應該再幫大陸講話囉？我跟任何人都沒有恩怨啊，我沒有選舉啊，我也不是政客啊，我就事論事啊，我千不該萬不該去幫大陸講話嗎？而且我不是無腦的去幫大陸說謊，而是疫情那幾年，我在台灣也在大陸啊，我經歷了所有的防疫措施，當時他們說的就是錯的，阿我講了，然後現在說我台獨？所以我不應該再幫大陸說公道話？這有公道嗎？有天理嗎？」

接著她不滿地繼續說：「當時鄭麗文在譏笑大陸是對的囉？大家都不要批評嘛！然後今天某些人突然喜歡鄭麗文了，5年前、10年前的事情就不能罵？而且我不是現在罵，我是5年前罵，有天理嗎？越講越氣！」經查，今年8月中國《網易》等媒體平台報導了黃智賢對鄭麗文的批評，懷疑因此遭到網軍鎖定。

