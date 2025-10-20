台中幣預計7月上線「零進度」 中市議員質疑局處踢皮球

台中幣原預計7月上線，台中市議員周永鴻質疑進度為零。（記者黃旭磊攝）

「台中幣」為台中市府推出的數位點數系統，預定今年7月招募100家特約商店、鼓勵市民參與低碳生活；不過，民進黨台中市議員周永鴻質疑，至今沒有時程、進度為零「局處互踢皮球」。台中市數位發展局長林谷隆答稱，將持續串聯「台中通」特約商店，推動減碳量化任務。

台中市數位發展局推出「台中幣」，宣稱結合「台中通」App，讓市民透過減碳行為累積點數，折抵停車費並到特約商店消費，帶動綠色經濟。周永鴻今天下午於市議會質詢林谷隆及經濟發展局長張峯源，「有去洽談商圈特約商店嗎？」是經發局、還是數位局去，進度到哪裡？

林谷隆回稱，台中幣並非自治條例的法定貨幣，需由自治條例規範，相關條例正在內政部審議，待審核過關後，將配合各局處在全府推動；至於與「台中通」特約商店合作一直在洽談，會參考台北、基隆跟民間合作獎勵兌換方式。張峯源強調，台中通結合台中幣持續洽談中，也會鼓勵市區觀光商圈進行低碳消費。

台中幣數位點數系統，原設計透過台中通App實現，民眾搭乘公車、捷運或回收塑膠、使用載具（減少塑膠袋），都可用台中幣折抵特約商店消費，原預計招募超過百家商家，折抵停車費，或轉換為行動支付儲值金，但相關進度推動遲緩。

周永鴻質疑，北北基桃4市推出「減碳存摺」，民眾完成政府指定任務換取小獎品，疑缺乏與商圈、行動支付平台串聯，導致民眾參與率不高，台中若照抄這套模式，勢必重蹈覆轍。

數位發展局回應，主要用意是鼓勵市民參與節能低碳生活，將持續檢討與民間合作獎勵兌換及商圈抽獎方式。

