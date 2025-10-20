為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不忍了！彰化縣長選舉網路投票7缺1 逼出他掛看板「選真的」

    2025/10/20 18:59 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣前立委柯呈枋。（資料照）

    彰化瘋傳一份縣長選舉民調，名單獨缺柯呈枋。（柯呈枋提供）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕獨漏他？彰化縣今天（20日）網路瘋傳由某民調公司在進行的「彰化縣長選舉網路調查」，名單上只有7人，獨獨缺了已表態的前立委柯呈枋。柯呈枋強調，近期將在彰化市掛起選舉看板，用行動證明選真的！

    今天網路瘋傳的「彰化縣長選舉網路調查」，選單上有立委謝衣鳯、黃秀芳與陳素月，以及彰化市長林世賢，前彰化市長邱建富，前彰化縣副縣長洪榮章，以及立委張啟楷等7人，除了詢問支持誰當縣長以外，還調查上次總統、縣長大選投給誰。

    可重複投票 「娛樂性」高

    而這份網路民調也獲得邱建富、洪榮章、張啟楷、林世賢與陳素月，透過社群平台來拉票。不過，黃秀芳服務團隊表示，這份網路民調充滿「娛樂性」，因為上網填寫發現，同一個人用相同身分，可以不斷投票，就算做出來的民調，也不具參考性。

    柯呈枋強調，他今天一再被問「為何民調名單沒有他」，這真的令他傻眼，他從宣布要爭取提名參選以來，就勤跑基層，這樣漏掉他名字的民調並不具意義，何況，腳踏實地比網路聲量更重要。

    彰化瘋傳一份縣長選舉民調，立委張啟楷都在拉票。（柯呈枋提供）

