張榮興「魚翅宴」風波再起 內政部：事後陳報警政署並無違規

時任台北市警察局長、現任警政署長張榮興2022年與擔任青山宮主委的黃姓角頭「魚翅宴」風波再度被推上檯面。（資料照）

時任台北市警察局長、現任警政署長張榮興2022年與擔任青山宮主委的黃姓角頭「魚翅宴」風波，再度被推上檯面。內政部今晚透過新聞稿表示，張榮興事前並不知該特定對象將出席餐會，餐會後隨即填具「與特定對象接觸交往報告表」陳報警政署，相關程序均符合規定，經查並無違反相關公務員廉政倫理規範規定。

媒體人馬郁雯今與律師柯晨皓、青年監督聯盟召開記者會，指國民黨立委王鴻薇助理張凱維去年曾販售張榮興「魚翅宴」的私人行程畫面。民眾黨立委黃國昌上午在立院內政委員會質詢也詢及，該畫面從何而來、背後有無牽涉境外勢力，並在場公開告發。

內政部表示，張榮興當時接受時任市議員陳政忠邀約，於民國112年5月26日赴宴，就青山宮遶境活動有關安全維護部分進行討論，席間與會者包含台北市民政局長、萬華區長、北市警局萬華分局長、公關室主任等人。不過因張事前並不知該特定對象將出席餐會，因此無從先行簽報並知會政風機構，無違反相關規定情形。

內政部指出，張榮興於餐會後立即依「警察人員與特定對象接觸交往規定」第8點，填具「與特定對象接觸交往報告表」陳報警政署，相關程序均符合規定。

內政部強調，張榮興在職期間一向奉公守法，對於任何可能涉及不當的往來均嚴謹處理；此次事件已經查明並無不法，呼籲外界勿以訛傳訛，以免造成社會誤解。內政部警政署也將持續堅守廉潔紀律，專注於維護社會治安與守護人民安全的使命。

